12 декабря 2025 в 18:51

FIS дала российскому двоеборцу нейтральный статус

Российский двоеборец Галунин получил нейтральный статус FIS

Артем Галунин Артем Галунин Фото: Павел Бедняков/РИА Новости
Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) предоставила нейтральный статус российскому двоеборцу Артему Галунину, сообщили в организации. Это позволит спортсмену участвовать в международных соревнованиях.

Спортсмен допущен участию в мероприятиях FIS при условии, что он официально принимает условия, связанные со статусом AIN, — сказано в публикации.

До этого россиянка Вероника Степанова заявила, что не станет подавать заявку в FIS на присвоение нейтрального статуса. Лыжница отметила, что на международную арену вернется с гербом, гимном и государственным флагом. Спортсменка добавила, что не осуждает решивших подать заявку на нейтральный статус соотечественников.

Ранее FIS допустила российских паралимпийцев к соревнованиям под национальными символами. Решение принято во исполнение вердикта Спортивного арбитражного суда (CAS), признавшего предыдущий запрет неправомерным.

Также нейтральный статус получила российская фристайлистка Анастасия Таталина, российские лыжники Савелий Коростелев и Дарья Непряева. Они имеют право участвовать в Олимпиаде.

