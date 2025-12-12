Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
12 декабря 2025 в 21:51

«Помощь приближается»: Дмитриев увидел в Орбане героя из «Игры престолов»

Дмитриев сравнил Орбана с Джоном Сноу из сериала «Игра престолов»

Виктор Орбан Виктор Орбан Фото: Nachrichtenagentur/IMAGO/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев сравнил премьер-министра Венгрии Виктора Орбана с персонажем из сериала «Игра престолов» Джоном Сноу, защищающим Евросоюз от «безумных бюрократов». В соцсети X он отметил, что венгерский лидер борется в ЕС за сокращение миграции и восстановление «здравого смысла и мира».

Премьер-министр Венгрии Орбан в роли Джона Сноу из «Игры престолов», защищающий правовую и финансовую систему ЕС от безумных бюрократов-военных, — он борется с ними за сокращение миграции, повышение конкурентоспособности и восстановление здравого смысла, ценностей и мира, — написал Дмитриев.

Также руководитель Российского фонда прямых инвестиций отметил, что «помощь приближается», сославшись на иск Банка России, который регулятор подал против международного депозитария Euroclear.

Ранее премьер-министр Венгрии заявил, что планы Совета Европейского союза по бессрочной заморозке активов России нанесут ЕС серьезный вред. Политик также обвинил Еврокомиссию в систематическом нарушении законодательства ЕС.

Виктор Орбан
Кирилл Дмитриев
Евросоюз
сериалы
герои
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Дело Эпштейна пополнилось десятками тысяч новых фото
Людей эвакуировали из ВТБ Арены на Ленинградском проспекте Москвы
В Евросоюзе дали оценку планам Украины вступить в Блок к 2027 году
Зеленского уличили в попытке затянуть время для новой провокации
«Его унижают больше всех в мире»: на Западе Зеленского списали со счетов
После атаки дронов ВСУ в российском городе ввели режим ЧС
Захарова рассказала любимую шутку Лаврова о древнейшей профессии
«Помощь приближается»: Дмитриев увидел в Орбане героя из «Игры престолов»
В ЕС срок заморозки активов России связали с Украиной
В России проиндексируют выплаты для военных
Стубб намекнул на развязку конфликта на Украине и назвал сроки
Стало известно о первом пострадавшем от непогоды в Москве
Захарова назвала дело Долиной возможностью для врагов России
Трамп объявил о своем дипломатическом успехе в Азии
В Африке построят новый космодром
«Бессрочная блокировка»: в ЕС вынесли решение по активам России
Над Россией перехватили 47 украинских беспилотников
Адвокат предсказал масштабные последствия «эффекта Долиной»
Душительницу малышей отстранили от работы в детском саду
«Потерял реальность»: как Михалков спасает Ефремова после тюрьмы
Дальше
Самое популярное
Картошку на праздники больше не запекаю просто так, делаю из нее гармошку с грибами: чудо-гарнир
Общество

Картошку на праздники больше не запекаю просто так, делаю из нее гармошку с грибами: чудо-гарнир

С этим салатом вся семья полюбила морскую капусту: «Мореход» с крабовыми палочками — он универсальный, хоть на ужин, хоть на Новый год
Общество

С этим салатом вся семья полюбила морскую капусту: «Мореход» с крабовыми палочками — он универсальный, хоть на ужин, хоть на Новый год

Колбасе конец! Ваш новый хит — веганское оливье, которое понравится всем
Семья и жизнь

Колбасе конец! Ваш новый хит — веганское оливье, которое понравится всем

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.