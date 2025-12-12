«Помощь приближается»: Дмитриев увидел в Орбане героя из «Игры престолов» Дмитриев сравнил Орбана с Джоном Сноу из сериала «Игра престолов»

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев сравнил премьер-министра Венгрии Виктора Орбана с персонажем из сериала «Игра престолов» Джоном Сноу, защищающим Евросоюз от «безумных бюрократов». В соцсети X он отметил, что венгерский лидер борется в ЕС за сокращение миграции и восстановление «здравого смысла и мира».

Премьер-министр Венгрии Орбан в роли Джона Сноу из «Игры престолов», защищающий правовую и финансовую систему ЕС от безумных бюрократов-военных, — он борется с ними за сокращение миграции, повышение конкурентоспособности и восстановление здравого смысла, ценностей и мира, — написал Дмитриев.

Также руководитель Российского фонда прямых инвестиций отметил, что «помощь приближается», сославшись на иск Банка России, который регулятор подал против международного депозитария Euroclear.

Ранее премьер-министр Венгрии заявил, что планы Совета Европейского союза по бессрочной заморозке активов России нанесут ЕС серьезный вред. Политик также обвинил Еврокомиссию в систематическом нарушении законодательства ЕС.