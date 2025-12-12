Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
12 декабря 2025

Беспилотник ВСУ повредил жилой дом и инфраструктуру в ДНР

СЦЦЦК: жилой дом и газопровод в Горловке пострадал от атаки дрона ВСУ

Многоквартирный жилой дом был поврежден в результате удара беспилотного летательного аппарата Вооруженных сил Украины по Горловке, сообщила пресс-служба управления администрации главы и правительства ДНР, документирующего военные преступления. Инцидент произошел в пятницу, 12 декабря, в Калининском районе города.

По данным ведомства, ВСУ осуществили атаку с применением беспилотника-камикадзе. В результате обстрела пострадала гражданская инфраструктура.

Поступила информация о повреждениях в результате обстрелов вооруженными формированиями Украины <.>: населенный пункт Горловка (Калининский район): многоквартирный жилой дом по улице Шепелева, также поврежден газопровод, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что несколько многоквартирных домов в центре Горловки ДНР получили повреждения остекления. Как сообщил мэр города Иван Приходько, это произошло в результате атаки с использованием беспилотника ВСУ.

До этого появилась информация о том, что украинские войска намеренно ударили БПЛА по легковому автомобилю в Алешкинском округе Херсонской области. Как уточнил губернатор региона Владимир Сальдо, в результате погибли двое мужчин. Кроме того, по его словам, ранена 68-летняя женщина.

Горловка
ВСУ
дроны
атаки
