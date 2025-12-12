После атаки дронов ВСУ в российском городе ввели режим ЧС Власти Твери экстренно ввели режим ЧС после падения дрона ВСУ на жилой дом

В Твери после ночного падения беспилотника на жилой дом власти официально ввели режим чрезвычайной ситуации, говорится в постановлении, опубликованном на сайте администрации города. Зона ЧС охватывает территорию трех многоквартирных домов и одного социального объекта. На месте работают экстренные службы.

Режим ЧС введен для координации всех сил реагирования. Временно исполняющий обязанности губернатора Виталий Королев провел оперативное совещание, поставив задачу в кратчайший срок обследовать поврежденное здание. От этого зависит, смогут ли жители вернуться в свои квартиры или им потребуется временное жилье.

Сейчас во временном пункте размещения в школе находятся 22 человека, включая пятерых детей. Все они обеспечены горячим питанием и всем необходимым. Пострадавшее здание взято под круглосуточную охрану, а специальная комиссия оценивает масштаб ущерба.

Ранее сообщалось, что в Твери после удара БПЛА по многоквартирному дому был развернут оперативный штаб. Место атаки посетил временно исполняющий обязанности губернатора Тверской области Виталий Королев. По его словам, в результате атаки были ранены семь человек, в том числе ребенок. Им оказана медицинская помощь.