В IIHF разъяснили ситуацию с выступлением российских юниоров на ЧМ-2026 IIHF: юниорская команда по хоккею из РФ не выступит на ЧМ-2026 в Словакии

Российская юниорская сборная по хоккею не примет участия в чемпионате мира 2026 года в Словакии, заявил ТАСС президент Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф. Исполком МОК ранее допустил возможность выступления российских и белорусских спортсменов до 18 лет на международных соревнованиях, включая командные виды, даже с национальной символикой.

Однако IIHF не последовала этой рекомендации в отношении юниорского первенства. Оно пройдет в Словакии с 22 апреля по 2 мая 2026 года.

Решение IIHF будет принято в конце января. Говоря о молодежи, речь идет только о возрасте до 18 лет. Допуск не может быть на чемпионате мира сезона-2025/26, — заявил Тардиф.

До этого сообщалось, что Международная федерация плавания (World Aquatics) допустила российских ватерполистов к соревнованиям с 1 января 2026 года. Команда будет участвовать в турнирах в нейтральном статусе. Россияне смогут участвовать во всех европейских соревнованиях, а не только в турнирах под эгидой международной федерации и в квалификации к чемпионатам мира и Олимпиаде.