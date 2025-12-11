Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
11 декабря 2025 в 22:20

В IIHF разъяснили ситуацию с выступлением российских юниоров на ЧМ-2026

IIHF: юниорская команда по хоккею из РФ не выступит на ЧМ-2026 в Словакии

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Российская юниорская сборная по хоккею не примет участия в чемпионате мира 2026 года в Словакии, заявил ТАСС президент Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф. Исполком МОК ранее допустил возможность выступления российских и белорусских спортсменов до 18 лет на международных соревнованиях, включая командные виды, даже с национальной символикой.

Однако IIHF не последовала этой рекомендации в отношении юниорского первенства. Оно пройдет в Словакии с 22 апреля по 2 мая 2026 года.

Решение IIHF будет принято в конце января. Говоря о молодежи, речь идет только о возрасте до 18 лет. Допуск не может быть на чемпионате мира сезона-2025/26, — заявил Тардиф.

До этого сообщалось, что Международная федерация плавания (World Aquatics) допустила российских ватерполистов к соревнованиям с 1 января 2026 года. Команда будет участвовать в турнирах в нейтральном статусе. Россияне смогут участвовать во всех европейских соревнованиях, а не только в турнирах под эгидой международной федерации и в квалификации к чемпионатам мира и Олимпиаде.

хоккей
МОК
Россия
спорт
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Синяк на руке Трампа объяснили бытовыми причинами
Ельцин Центр закроет театр в Екатеринбурге после 10 лет работы
Угроза ареста встала перед продюсером «Ласкового мая»
Иностранные легионы ВСУ могут расформировать
Трамп ознакомился с мыслями Зеленского об урегулировании конфликта
Некоторым релокантам могут запретить жениться
Медведев иронично оценил слова Зеленского о референдуме
Онколог озвучил, что нельзя класть в продуктовую корзину
Disney и разработчик чат-бота ChatGPT заключили соглашение
В IIHF разъяснили ситуацию с выступлением российских юниоров на ЧМ-2026
Украине пообещали расплату за атаки на танкеры в Черном море
Путин поговорил по телефону с двумя командирами с передовой
Коммунальная авария «похоронила» легковушки в российском городе
В Белом доме рассказали о работе по мирному урегулированию на Украине
Десятки младенцев пострадали от детской смеси в США
Укравший почти миллиард рублей чиновник остался в тюрьме без рубашки
Пожилой музыкант объехал всю зону СВО и дал 200 концертов
Захарова предупредила ЕС о последствиях конфискации российских активов
Иностранца задержали в Сингапуре за домогательства к ребенку
Футбольные фанаты сожгли стадион из-за вылета команды из премьер-лиги
Дальше
Самое популярное
Пару яблок и немного муки! Жарю польские яблочные «рацушки». Пушистая и вкусная выпечка к чаю
Общество

Пару яблок и немного муки! Жарю польские яблочные «рацушки». Пушистая и вкусная выпечка к чаю

Приложение «Зеленая кнопка» вошло в шорт-лист «Премии Рунета 2025»
Общество

Приложение «Зеленая кнопка» вошло в шорт-лист «Премии Рунета 2025»

Слоеное удовольствие к ужину — готовим копеечную запеканку с нежной рыбкой за 30 минут
Общество

Слоеное удовольствие к ужину — готовим копеечную запеканку с нежной рыбкой за 30 минут

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.