Стало известно, кто из россиян чаще всего выгорает на работе Психотерапевт Крашкина: офисные сотрудники чаще других страдают от выгорания

Офисные сотрудники чаще всего страдают от профессионального выгорания, заявила РИАМО психотерапевт Ирина Крашкина. Она связала это с хроническим стрессом и работой на износ. Причем по статистике женщины больше подвержены этому синдрому, чем мужчины. Врач добавила, что выгорание чаще всего диагностируют у людей в промежутке от 35 до 45 лет.

Пока на работе ценят тех, кто вкалывает до упада, ситуация будет только ухудшаться. Если человек признает, что выдохся, это вовсе не означает капитуляцию. Наоборот — это начало пути к восстановлению, возможность снова почувствовать вкус к жизни, а не просто тянуть лямку изо дня в день, — отметила Крашкина.

Врач отметила, что выгорание — это нормальная реакция на постоянное эмоциональное перенапряжение. Для профилактики синдрома важно грамотно планировать рабочее время, своевременно отдыхать и не нагружать себя домашними делами.

Ранее в Минтруде Татарстана сообщили, что чаще всего россияне меняют работу из-за профессионального выгорания. Кроме того, работники нередко ищут место с более высокой зарплатой. Причинами смены профессии могут стать невостребованность на рынке труда, сокращения и автоматизация процессов.