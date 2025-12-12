Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
12 декабря 2025 в 16:46

Психолог объяснила, как вести себя после недоразумений на корпоративе

Психолог Метелина: не нужно оправдываться за недоразумения на корпоративе

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Человеку, который попал в неловкие и компрометирующие ситуации на корпоративе, не нужно оправдываться за свое поведение, заявила LIFE.ru психолог Алиса Метелина. Защита и проявление агрессии в такой ситуации — тоже не выход. Лучше всего сохранять спокойствие и достоинство даже во время шуток со стороны коллег.

Соблюдаем спокойствие любой ценой. Вы должны быть готовы встретиться лицом к лицу с любым человеком, который задаст вам неудобный вопрос. Вы должны уметь выдержать прямой взгляд в глаза, потому что так вы демонстрируете уверенность. Если вы с достоинством реагируете на подколки, ситуация забудется намного быстрее, — пояснила Метелина.

Эксперт посоветовала заранее подготовить ответы на все неудобные вопросы. Кроме того, она предостерегла от кардинального изменения стиля после неудачного корпоратива. По ее мнению, лучше одеваться также, как и всегда.

Ранее эксперт по переговорам Алексей Кобелюк заявил, что на корпоративных мероприятиях не принято обсуждать рабочие вопросы. Он отметил, что на таких мероприятиях лучше отказаться от алкоголя.

