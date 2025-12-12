Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
12 декабря 2025 в 18:05

Стоимость полисов ОСАГО рекордно выросла в ряде регионов России

В Дагестане и Новосибирской области зафиксировали резкий рост цен на ОСАГО

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Цены на полисы обязательного автострахования резко подскочили в ряде российских регионов всего за несколько дней, сообщает газета «Известия». Наиболее значительное увеличение стоимости было зафиксировано в Дагестане и Новосибирской области.

Согласно данным издания, в Дагестане средняя цена страховки выросла на 57% в период с 8 по 10 декабря. В Новосибирской области за те же двое суток полисы подорожали на 35%, тогда как в среднем по стране рост составил 6%.

Причиной таких резких изменений стало введение новых тарифных правил, которые утвердил Банк России. Регулятор расширил ценовой коридор для страховщиков и пересмотрел территориальные коэффициенты, влияющие на итоговую стоимость.

Новые правила призваны сделать тарифы более справедливыми, дифференцируя платежи в зависимости от риска. Теперь больше платить будут молодые водители и автомобилисты с плохой безаварийной историей. Таким образом, общероссийский рост цен на ОСАГО в ближайшей перспективе ожидается умеренным, в пределах 3-5%.

Ранее сообщалось, что ОСАГО подорожало для виновников ДТП с 9 декабря 2025 года. В частности, для легковых машин пределы базового тарифа сдвинули на 15%, для мотоциклов — на 40%. Это решение потребовалось из-за того, что текущий коридор ставок исчерпал себя.

Россия
ОСАГО
Дагестан
Новосибирская область
