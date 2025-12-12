Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
В ЕС признали обеспокоенность Бельгии по российским активам

Еврокомиссар Домбровскис: ЕК ищет решения для Бельгии по активам России

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Европейская комиссия продолжает поиск компромиссов по учету обеспокоенности Бельгии в отношении использования активов России, заявил еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис по итогам встречи министров финансов стран Евросоюза. Он подчеркнул, что в предложенном ранее плане уже заложены надежные гарантии для бельгийской стороны и финансовых институтов, передает Reuters.

Что касается гарантий, то я с самого начала подчеркивал, что в нашем предложении предусмотрены надежные гарантии для Бельгии и финансовых институтов. Со своей стороны Еврокомиссия остается открытой к дальнейшей работе и поиску дополнительных решений для учета обеспокоенности Бельгии, и эта работа продолжается в настоящий момент, — сказал Домбровскис.

Он также добавил, что на предстоящем саммите лидеров стран ЕС планируется согласовать окончательную схему финансирования помощи Украине. Мероприятие должно состояться 18-19 декабря.

Ранее сообщалось, что Центральный банк России планирует подать иск против депозитария Euroclear в Арбитражный суд Москвы. Это связано с финансовыми потерями, которые понес ЦБ. Сумма требований пока не разглашается.

