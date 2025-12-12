Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Минфин Бельгии отказался комментировать иск Центробанка к Euroclear

Бельгия, Брюссель: Включение финансового учреждения Euroclear в санкционный список Бельгия, Брюссель: Включение финансового учреждения Euroclear в санкционный список Фото: Ansgar Haase/dpa/Global Look Press
Пресс-служба Минфина Бельгии отказалась давать комментарий по иску Центробанка России против Euroclear, передает РИА Новости. В обращении говорилось о возмещении депозитарием причиненных ЦБ убытков.

Банк России в пятницу, 12 декабря, опубликовал заявление в отношении планов Еврокомиссии по использованию активов регулятора. По данным ЦБ, намерения ЕК незаконны и противоречат международному праву. Центробанк также обвинил европейскую сторону в нарушении суверенного иммунитета активов.

В регуляторе указали, что Россия оставляет за собой право без уведомления перейти к реализации всех доступных правовых механизмов защиты интересов при продвижении инициатив Евросоюза. Банк России также намерен оспорить любые действия ЕК, которые влекут за собой несогласованное использование его активов, во всех компетентных органах.

Ранее стало известно, что ЦБ ведет активный диалог с коммерческими банками относительно дальнейшей работы карт Visa и Mastercard с продленным сроком. По данным регулятора, продукт фактически не развивается и функционирует на условиях прошлого периода.

