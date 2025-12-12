ЕР призвала россиян подключиться к формированию народной программы

Партия «Единая Россия» начала сбор предложений от граждан для формирования народной программы, с которой планирует идти на выборы в Государственную думу в 2026 году. Программа, как заявили в партии, должна стать не набором обещаний, а планом построения будущего на основе инициатив жителей всех регионов, сказано в Telegram-канале объединения.

Она — план построения будущего, который составят из предложений миллионов людей со всей страны, — сказано в сообщении.

Также в обращении подчеркивается, что этот диалог должен лечь в основу реальной государственной политики. «Единая Россия» видит своей задачей поддержку курса президента и реализацию инициатив в сфере народосбережения, обороны, традиционных ценностей и технологического лидерства.

Ранее председатель «Единой России» Дмитрий Медведев заявил, что партии необходимо получить конституционное большинство на выборах в Госдуму. По его мнению, у ЕР есть все ресурсы для достижения этой цели. Помимо этого, зампред Совбеза отметил, что партии необходимо готовиться к более сложным временам. Как подчеркнул Медведев, данный факт должны осознать все депутаты.