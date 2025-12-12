Модель Артамонова снова решила поворошить белье Глушенкова

Модель Кира Артамонова снова заговорила о своей связи с футболистом «Зенита» Максимом Глушенковым, разместив пост о нем в Instagram (деятельность в РФ запрещена). Девушка подчеркивает, что встречаться с ней футболист начал, даже не порвав отношения с предыдущей пассией. Позже она добавила, что ей Артамонов тоже якобы изменял.

Мне скинули пруфы (от английского proof — доказательство — NEWS.ru), что в марте во время сборов он был в отеле с другой девочкой. Также переписывался, смотрел сторис, встретился, сбежал и игнорил. Очень отработанная схема, — рассказала модель.

До этого девушка охотно делилась с подписчиками подробностями отношений со спортсменом, публикуя скриншоты переписок с ним. Артамонова подчеркивала, что их общение началось еще тогда, когда ей не было 18 лет. С ее слов, в октябре 2024 года футболист комментировал ее фотографии в социальных сетях и просил прислать интимные снимки.

