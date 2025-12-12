Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
12 декабря 2025 в 17:56

Медведев рассказал, как «Единая Россия» защитила права ветеранов СВО

Медведев: «Единая Россия» обеспечила принятие 17 законов о бойцах СВО

Дмитрий Медведев Дмитрий Медведев Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

«Единая Россия» в рамках измененной народной программы обеспечила принятие 17 законодательных инициатив, связанных с поддержкой бойцов СВО, заявил председатель партии Дмитрий Медведев. По его словам, которые передает корреспондент NEWS.ru, всего фракция с начала года внесла в Госдуму 248 законодательных предложений.

Главное подтверждение тому (гибкости народной программы партии. — NEWS.ru) — это забота об участниках спецоперации и их семьях. Партия дополнила народную программу соответствующим разделом после начала СВО. В этом году обеспечила принятие 17 законов, которые эту поддержку усиливают, — подчеркнул Медведев.

Председатель партии пояснил, что ЕР принадлежит инициатива о бесплатном проезде бойцов до военно-врачебной комиссии и обратно. Также предложение «Единой России» обеспечило право военных на бесплатное повторное среднее образование.

Ранее Медведев сообщил, что минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в 2026 году практически на треть превысит установленный в РФ прожиточный минимум. Он призвал однопартийцев не останавливаться, пообещав продолжить «заниматься этой темой».

Дмитрий Медведев
Единая Россия
СВО
Госдума
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Швейцария присоединилась к антироссийским санкциям
Карл III решил рассказать подданным о своей борьбе с раком
Готовлю оливье как в ресторане: мини-версия в стопках
Эксперт рассказал, кому стоит держать накопления в долларах и евро
В Совфеде разоблачили план Зеленского по прекращению огня на время выборов
Началась встреча Путина с президентом Ирака
Стоимость полисов ОСАГО рекордно выросла в ряде регионов России
В Британии заявили о «катастрофическом сигнале» для Украины на саммите ЕС
ЕР призвала россиян подключиться к формированию народной программы
В Дагестане двое человек погибли из-за опасного вируса
Европейцев предупредили о «золотых» энергоносителях
Слухи о болезни, «Аншлаг», маленькая пенсия: как живет Регина Дубовицкая
Назван возможный преемник главы МИД Украины
Меркель отказалась от фирменного жеста руками
14-летняя дочь Самойловой и Джигана показала своего молодого человека
Медведев рассказал, как «Единая Россия» защитила права ветеранов СВО
Модель Артамонова снова решила поворошить белье Глушенкова
В ЕС признали обеспокоенность Бельгии по российским активам
На Украине обвинили Ермака в краже $50 млн у ООН
Лукашенко оценил последние действия Трампа
Дальше
Самое популярное
Рыбная запеканка по-царски: обалденный минтай в сырно-сметанной заливке
Общество

Рыбная запеканка по-царски: обалденный минтай в сырно-сметанной заливке

Куриные ножки в слоеном тесте: можно порционно подать на Новый год или просто вкусно поужинать
Общество

Куриные ножки в слоеном тесте: можно порционно подать на Новый год или просто вкусно поужинать

С этим салатом вся семья полюбила морскую капусту: «Мореход» с крабовыми палочками — он универсальный, хоть на ужин, хоть на Новый год
Общество

С этим салатом вся семья полюбила морскую капусту: «Мореход» с крабовыми палочками — он универсальный, хоть на ужин, хоть на Новый год

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.