Медведев рассказал, как «Единая Россия» защитила права ветеранов СВО

«Единая Россия» в рамках измененной народной программы обеспечила принятие 17 законодательных инициатив, связанных с поддержкой бойцов СВО, заявил председатель партии Дмитрий Медведев. По его словам, которые передает корреспондент NEWS.ru, всего фракция с начала года внесла в Госдуму 248 законодательных предложений.

Главное подтверждение тому (гибкости народной программы партии. — NEWS.ru) — это забота об участниках спецоперации и их семьях. Партия дополнила народную программу соответствующим разделом после начала СВО. В этом году обеспечила принятие 17 законов, которые эту поддержку усиливают, — подчеркнул Медведев.

Председатель партии пояснил, что ЕР принадлежит инициатива о бесплатном проезде бойцов до военно-врачебной комиссии и обратно. Также предложение «Единой России» обеспечило право военных на бесплатное повторное среднее образование.

Ранее Медведев сообщил, что минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в 2026 году практически на треть превысит установленный в РФ прожиточный минимум. Он призвал однопартийцев не останавливаться, пообещав продолжить «заниматься этой темой».