Минтруд перечислил наиболее частые причины смены профессии Минтруд Татарстана: чаще всего россияне меняют работу из-за выгорания

Чаще всего россияне меняют работу из-за выгорания, сообщает «Татар-информ» со ссылкой на пресс-службу Минтруда республики. Также работники часто ищут место с более высокой зарплатой.

В числе основных причин смены профессии – профессиональное выгорание. Многие специалисты после пяти–семи лет работы ощущают эмоциональное истощение. Также это поиск более высокооплачиваемой работы, личностное развитие и цифровая трансформация, — рассказали в ведомстве.

Отмечается, что причинами смены профессий также могут стать невостребованность на рынке труда, сокращения и автоматизация процессов. Кроме того, среди причин выделяют переезд и высокий уровень стресса.

Ранее финансист Евгения Филимонова рассказала, что краткосрочный денежный кризис при переходе на новую работу можно смягчить за счет формирования резервного фонда и сокращения текущих расходов. По ее словам, период между увольнением и первой зарплатой на новом месте часто сопровождается непредвиденными задержками, что создает риск денежного разрыва для неподготовленного человека.