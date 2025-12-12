Куда сходить в Москве в выходные 13–14 декабря: комиксы и Марк Шагал

Составили традиционный обзор афиши Москвы на 13 и 14 декабря. Рассказываем, куда сходить в эти выходные людям с самыми разными интересами: где послушать классическую музыку с ребенком и увидеть ранние работы Марка Шагала, узнать о новых комиксах, которые выходят в России, и побывать на бесплатной экскурсии. Выбирайте то, что вам ближе.

Марк Шагал, Вуди Аллен и редкие цветы: куда сходить в Москве 13 и 14 декабря

Куда сходить в выходные в Москве киноманам? Третьяковская галерея приглашает на показ фильма, посвященного одному из самых ярких архитекторов авангарда — Ивану Леонидову. Из более «массовых» премьер — комедия «Невероятные приключения Шурика», индонезийский ужастик «Астрал. Дом № 13», трагикомедия с джазовыми нотками «Отпуск без конца».

Пушкинский музей в пятницу открывает масштабную выставку работ Марка Шагала — первую монографическую экспозицию мастера за почти 40 лет. В отличие от проекта 1987 года, который показывал весь творческий путь художника, новая выставка полностью сосредоточена на его «русском периоде» — времени с конца 1900-х до 1922 года. Сходите, если любите авангард!

Не обойдется в эти выходные и без театральных премьер в Москве. Советуем сходить с родственниками или друзьями на премьеру в Театр эстрады. В субботу тут состоится премьера спектакля «Одни во Вселенной» — новой интерпретации пьесы американского режиссера Вуди Аллена, которому в последний день ноября исполнилось 90 лет. Постановку представляет независимый проект «Частный театр». В Малый театр отправляйтесь, чтобы посмотреть историческую драму «Смута. 1609–1611 гг.» А в «Современнике» на сцене в это воскресенье — знаменитая постановка Галины Волчек. Со спектаклем «Двое на качелях» она дебютировала как режиссер в далеком 1962 году.

Ищете, куда сходить в Москве с девушкой? Есть повод заглянуть в Аптекарский огород. Тут как раз расцвел редкий цветок — орхидея Масдеваллия, получившая в просторечии смешное название «птичье яйцо».

Выставка «Марк Шагал. Радость земного притяжения» в ГМИИ имени Пушкина Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва‭»

Шоколад, комиксы и классическая музыка: куда сходить в Москве с ребенком в выходные 13–14 декабря

Продолжаем изучать интересные музеи, куда можно сходить в Москве с ребенком. В этот раз предлагаем отправиться в Музей истории шоколада и какао. Здесь соединяются театр, планетарий, творческая мастерская и старинная лавка сладостей, создавая атмосферу приключения для гостей любого возраста. Дети узнают огромную историю кондитерской промышленности, увидят инструменты, которыми древние майя готовили «напиток богов», прообраз современного горячего шоколада, рекламу начала XX века и даже подержат в руках настоящий какао-боб.

Подросткам будет интересен один из крупнейших фестивалей поп-культуры — «Comic Con Игромир» будет работать с пятницы по воскресенье в «Тимирязев Центре». Гости увидят громкие релизы и анонсы, новинки настольных и видеоигр, киберспортивные турниры и шоу-матчи, смогут посетить аллею авторов, автограф-сессии и фан-зоны с участием актеров, режиссеров, блогеров и других звезд.

В Московскую консерваторию отправляйтесь с ребенком на «Концерт для всей семьи» в это воскресенье — послушайте музыку Петра Чайковского и Эдварда Грига. А в Доме музыки посмотрите вместе новогоднюю сказку «Щелкунчик».

Фестиваль поп-культуры «Comic Con Игромир» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Готовимся к Новому году! Куда сходить в Москве в выходные бесплатно

В эту пятницу в Москве стартовал масштабный фестиваль «Путешествие в Рождество», а значит, жителям и гостям столицы стали доступны многочисленные бесплатные зимние развлечения.

Праздничная программа продлится до конца январских каникул и охватит почти все центральные площадки города. Вас ждут спектакли, иммерсивные шоу, кукольные представления для детей, концерты. Во время фестиваля пройдут ледовые шоу, поставленные Петром Чернышевым и Татьяной Навкой. А еще в рамках фестиваля действуют бесплатные катки и карусели, работают рождественские ярмарки, городские квесты. Удобную площадку в своем районе можно посмотреть на сайте проекта.

С 10 по 14 декабря жителей и гостей Москвы ждет еще одна большая череда бесплатных мероприятий — от творческих мастер-классов до ледовых шоу с героями популярных мультиков. На Болотной площади каждый день обещают проводить познавательные и развлекательные занятия для взрослых и детей. Можно, например, создать свою елочную игрушку или подвеску для телефона.

В поисках бесплатной экскурсии в выходные? Отправляйтесь в сад «Эрмитаж» в воскресенье. Экскурсовод расскажет, чем была примечательна территория до появления знаменитого парка, как предприниматель Яков Щукин превратил ее в один из главных центров культурной жизни города и как московский бомонд отправился сюда на первый в Москве показ работ братьев Люмьер.

