Меладзе не дали выступить в одной стране Mash: отменен концерт Меладзе в Киргизии

Отменен концерт Валерия Меладзе в Киргизии в рамках юбилейного тура в честь 60-летия по странам Средней Азии, сообщил Telegram-канал Mash. Власти страны не согласовали мероприятие.

Команде артиста пришлось ради выступлений писать гарантийные письма властям Узбекистана и Казахстана. Организаторы обращались к трем государствам, подчеркивая «глубокое уважение и любовь» к населяющим их народам, но Бишкек не дал разрешения.

Ранее сообщалось, что в преддверии декабрьских концертов Меладзе наблюдается всплеск активности мошенников. Жертвам предлагают приобрести VIP-места по якобы выгодной цене, но в итоге стоимость оказывается выше на 2–4 тыс. рублей. После оплаты мошенники отправляют на электронную почту поддельный QR-код, после чего удаляют переписку и больше не выходят на связь.

До этого Меладзе вышел на одну сцену с юмористом Максимом Галкиным (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) в Молдавии, где исполнил песню «Синяя вечность» певца Муслима Магомаева. Артисты выступили в рамках караоке-фестиваля, где вход для зрителей был бесплатным. Спонсором мероприятия стал местный олигарх Ренато Усатый.