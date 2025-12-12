Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
12 декабря 2025 в 09:45

Фанатки Меладзе стали добычей для мошенников перед декабрьскими концертами

SHOT: мошенники продают поддельные билеты на концерты Валерия Меладзе

Валерий Меладзе Валерий Меладзе Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

В преддверии декабрьских концертов певца Валерия Меладзе наблюдается всплеск активности мошенников, передает Telegram-канал SHOT. Они предлагают российским фанаткам билеты на выступление по завышенным ценам в различных чатах за две недели до концерта, когда все официальные билеты уже распроданы.

Схема обмана проста: предлагается приобрести VIP-места по якобы выгодной цене, но в итоге стоимость оказывается выше на 2–4 тыс. рублей. После оплаты мошенники отправляют на электронную почту поддельный QR-код, после чего удаляют переписку и больше не выходят на связь. Жертвами такой схемы стали десятки поклонниц, особенно в Казахстане и Узбекистане, уточняет канал.

Ранее сообщалось, что в преддверии новогодних представлений мошенники создают сайты-двойники известных билетных сервисов. Они копируют дизайн легальных платформ, используют агрессивную рекламу в соцсетях и предлагают «самые низкие цены» и «лучшие места». Чтобы не стать жертвой злоумышленников, важно обращать внимание на тревожные признаки, такие как отсутствие полной юридической информации, нестандартные способы связи и предложения оплатить билеты переводом на карту физического лица.

мошенники
билеты
Валерий Меладзе
концерты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Директор Дома русского зарубежья рассказал об интересном экспонате
Киев уличили в размещении наемников и РСЗО на опасном объекте
В Минобороны раскрыли наихудший сценарий после аварии на ЗАЭС
В МО РФ заявили о предотвращении диверсий против властей новых регионов
USAID обвинили в причастности к исследованиям в украинских биолабораториях
Генерал раскрыл, какие российские ракеты обнулят «Золотой купол» США
Найден схрон ВСУ с боевым отравляющим веществом
Трамп появился в игре Minecraft
«Закончите Третьей мировой войной»: Трамп поделился пугающим прогнозом
Блиновская попала в «элитный» отряд колонии
Детектив по пути на работу спас задыхающегося младенца
В Финляндии дали Мерцу совет из-за его «военных игр» с Россией
Эксперт по этикету рассказал, можно ли обсуждать работу на корпоративе
В Румынии зафиксировали редкое опасное заболевание
Психолог рассказала, почему мужчины часто отказываются от подарков
Сельдь в пальто: знаменитая шуба для тех, кто ненавидит свеклу
Пашинян прокатился на велосипеде по утренней Москве
Индексация пенсий и семейные выплаты: что изменится для россиян в 2026 году
Идея для новогоднего стола: бутерброды с красной рыбой и ананасами
Учительница музыки призналась в совращении 14-летнего школьника
Дальше
Самое популярное
Пару яблок и немного муки! Жарю польские яблочные «рацушки». Пушистая и вкусная выпечка к чаю
Общество

Пару яблок и немного муки! Жарю польские яблочные «рацушки». Пушистая и вкусная выпечка к чаю

Приложение «Зеленая кнопка» вошло в шорт-лист «Премии Рунета 2025»
Общество

Приложение «Зеленая кнопка» вошло в шорт-лист «Премии Рунета 2025»

Рыбная запеканка по-царски: обалденный минтай в сырно-сметанной заливке
Общество

Рыбная запеканка по-царски: обалденный минтай в сырно-сметанной заливке

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.