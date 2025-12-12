Фанатки Меладзе стали добычей для мошенников перед декабрьскими концертами

В преддверии декабрьских концертов певца Валерия Меладзе наблюдается всплеск активности мошенников, передает Telegram-канал SHOT. Они предлагают российским фанаткам билеты на выступление по завышенным ценам в различных чатах за две недели до концерта, когда все официальные билеты уже распроданы.

Схема обмана проста: предлагается приобрести VIP-места по якобы выгодной цене, но в итоге стоимость оказывается выше на 2–4 тыс. рублей. После оплаты мошенники отправляют на электронную почту поддельный QR-код, после чего удаляют переписку и больше не выходят на связь. Жертвами такой схемы стали десятки поклонниц, особенно в Казахстане и Узбекистане, уточняет канал.

Ранее сообщалось, что в преддверии новогодних представлений мошенники создают сайты-двойники известных билетных сервисов. Они копируют дизайн легальных платформ, используют агрессивную рекламу в соцсетях и предлагают «самые низкие цены» и «лучшие места». Чтобы не стать жертвой злоумышленников, важно обращать внимание на тревожные признаки, такие как отсутствие полной юридической информации, нестандартные способы связи и предложения оплатить билеты переводом на карту физического лица.