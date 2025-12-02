Раскрыта мошенническая схема с покупкой билетов на новогодние представления

Мошенники активно создают сайты-двойники известных билетных сервисов, чтобы похищать деньги у россиян, планирующих посещение новогодних представлений, заявил NEWS.ru доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко. По его словам, злоумышленники копируют дизайн легальных платформ и используют агрессивную рекламу в соцсетях, предлагая «самые низкие цены» и «лучшие места».

Мошенники в преддверии Нового года создают сайты‑двойники известных билетных сервисов, копируя их дизайн и размещая узнаваемые логотипы. Затем публикуют фальшивые отзывы для создания иллюзии надежности и распространяют фишинговые ссылки через соцсети и мессенджеры. Потом они привлекают клиентов обещаниями «самых низких цен» и «лучших мест». После оплаты мошенники предоставляют недействительный QR‑код или вообще не выдают билет, — пояснил Щербаченко.

Он отметил, что отличить фишинговый ресурс можно по ряду характерных признаков. По его словам, на таких сайтах часто отсутствует полная юридическая информация, а для связи предлагаются только формы обратной связи или почтовые сервисы. Доцент добавил, что тревожным сигналом также является предложение оплатить билеты переводом на карту физического лица.

Чтобы не стать жертвой злоумышленников, которые создали мошеннический сайт, обращайте внимание на тревожные сигналы. К ним относится, например, ограниченный контент, когда на сервисе представлена только форма покупки билетов и отсутствует полезная информация о мероприятиях, организаторах или площадке. Также на таких сайтах часто отсутствуют юридические данные. На них могут распространяться нестандартные способы связи, например общедоступные почтовые сервисы или мессенджеры. Также мошенники могут предлагать перевести деньги на карту физлица или счет сторонней организации, — пояснил Щербаченко.

Ранее юрист Елена Браун заявила, что мошенники активно создают клоны сайтов Большого, Мариинского и остальных ведущих российских театров для продажи поддельных билетов на балет «Щелкунчик» и другие востребованные новогодние представления. По ее словам, с каждым годом обман встречается все чаще.