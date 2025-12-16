Лишение гражданства, новый роман, поддержка ВСУ: как живет Валерий Меладзе

Как пишет Telegram-канал «Товарищ Сорян», прокуратура Москвы по поручению Генпрокуратуры проводит проверку заслуженного артиста РФ Валерия Меладзе на предмет финансирования им ВСУ. Если факт подтвердится, Меладзе могут внести в реестр иностранных агентов и даже лишить гражданства. Что об этом известно?

За что Меладзе могут лишить паспорта РФ

Первые призывы лишить Валерия Меладзе российского гражданства появились после опубликованного в 2023 году видео, где во время выступления в Дубае певец ответил на украинский лозунг за кулисами, после чего сказал «Тс-с», как бы призвав быть потише. Позже певец опубликовал пост в соцсетях, заверив, что «никого не ненавидит», мечтает о прекращении «антагонизма» между близкими народами и готов для этого отдать все силы.

На слова артиста отреагировала организация «Армия защитников Отечества». По данным телеграм-канала Mash, общественники обратились в СК и Генпрокуратуру с просьбой дать законную оценку словам Меладзе и проверить, по правилам ли он получил гражданство (певец родился в Грузии, а после жил на Украине).

В 2024 году с аналогичной просьбой выступил глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин. Он заявил о необходимости лишить гражданства не только Меладзе, но и народную артистку России Лию Ахеджакову.

«Мы на следующей неделе намерены выступить в Госдуме с инициативой о лишении гражданства России тех, кто позволяет себе лозунги, поддержку Украины. Мы не видели, чтобы Валерий Меладзе, Лия Ахеджакова поддерживали наших бойцов, которые сейчас на передовой», — заявил глава ФПБК в разговоре.

Виталий Бородин Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru

В 2025 году стало известно, что организацией зарубежных гастролей Валерия Меладзе занимается проукраинская компания, которая может направлять часть заработка на поддержку ВСУ. Как сообщил Telegram-канал сообщает Mash, если связь с Украиной подтвердится, певца могут признать иностранным агентом, лишить гражданства РФ и запретить въезд в страну.

Сообщалось, что за шоу Меладзе в Европе и США отвечают организации Best Events Europe и Show Impulse, чье руководство открыто поддерживает Украину и проводит благотворительные концерты и сбор средств в поддержку ВСУ.

Кто назвал Меладзе «сифилисом эстрады»?

Депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что карьера Меладзе «идет к закономерному закату» и призвал избавляться от его присутствия в России, как от «венерического заболевания». По мнению парламентария, певец давно перестал быть российским артистом и ведет себя недостойно.

«Мармеладзе — не российский артист, это уехавший трус и предатель. Меладзе — это сифилис российской эстрады. И мы его будем нашими «антибиотиками» глушить. Пусть даже не пытается сюда вернуться», — высказался Милонов.

С такой реакцией депутат отреагировал на выступление Меладзе в Молдавии, где он вышел на сцену караоке-фестиваля вместе с комиком Максимом Галкиным (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) и заработал более 30 млн рублей.

После власти Киргизии запретили Меладзе приезжать в страну с концертом. Несмотря на гарантийные письма представителей Меладзе с заверениями об исключении политических эксцессов, руководство Бишкека ответило на предложение отказом. По мнению аналитиков, местные политики не хотят портить отношения с Россией, где после 2022 года также не проходят концерты Меладзе.

Что оставили в России братья Меладзе

Ранее сообщалось, что уехавший из России Валерий Меладзе продолжает зарабатывать в России, где до сих пор работает его продюсерский центр «Меладзе мьюзик». Доходы компании за последнее время превысили 85 млн рублей.

Композитор Константин Меладзе (слева) и певец Валерий Меладзе Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин призвал Федеральную налоговую службу проверить российские компании Константина и Валерия Меладзе. По его словам, речь идет о миллионных, а возможно и миллиардных оборотах.

«Платят ли они налоги, не уходят ли деньги за границу, не был ли раздроблен бизнес? Не поступали ли деньги из их фирм на Украину, может, вскроется факт финансирования ВСУ? Тогда встанет вопрос и по определению братьев Меладзе иноагентами», — высказался Бородин.

Что известно о новом романе Меладзе

В декабре ряд Telegram-пабликов распространили видео с недавнего выступления Меладзе, где он флиртует с соблазнительной бэк-вокалисткой прямо на сцене. Во время исполнения композиции «Тропикана-женщина» артист слишком эмоционально повернулся к танцующей сзади певице и послал ей воздушный поцелуй.

Поклонники узнали в девушке Хатуну Романовскую, которая работает в коллективе певца уже более 10 лет. Комментаторы сравнили исполнительницу с «молодой Грановской» и заподозрили, что у нее может быть служебный роман с Меладзе.

Многие комментаторы пожалели законную супругу Меладзе Альбину Джанабаеву, которая воспитывает их четырехлетнюю дочь Агату и сидит дома. Некоторые вспомнили, что в 2014 году Меладзе бросил супругу Ирину после 25 лет совместной жизни и ушел к Джанабаевой.

«Кажется, там очередная новая жена у Меладзе уже на подходе. Вот тебе, Альбинка, и бумеранг», — поделилась мнением поклонница Карина.

Читайте также:

Зеленский, Лобода, Брежнева: украинские звезды, имеющие квартиры в Москве

Считают копейки: кто из уехавших из России артистов остался без работы

Составлен список артистов, которых не позовут на новогодние огоньки — 2025