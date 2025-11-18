Зеленский, Лобода, Брежнева: украинские звезды, имеющие квартиры в Москве

Хакеры нашли у украинского лидера Владимира Зеленского русский паспорт и квартиру в Москве. Кто еще из украинских знаменитостей до сих пор владеет недвижимостью в России?

Что известно о российском паспорте Зеленского

Телеканал «Царьград» сообщил, что хакеры из западной группировки Anonymous взломали сервер Росреестра, где обнаружили русский паспорт Владимира Зеленского и сведения о его московской квартире. По данным источника, 200-метровые апартаменты украинского лидера расположены в башне «Меркурий» комплекса Москва-Сити и могут оцениваться в 160 млн рублей.

Как говорится в сообщении, паспорт гражданина России Зеленский получил еще в 2015 году на территории Крыма. Судя по опубликованным документам, в 2019 году бывший кавээнщик приобрел элитную квартиру в Москве. Как уверяют хакеры, в их распоряжении оказались также документы, подтверждающие денежные трансакции Зеленского в РФ.

Данные о российских активах Зеленского опубликовали многие украинские СМИ. Эксперты считают, что новость негативно отразится на «патриотическом имидже» политика.

Владимир Зеленский Фото: Michtof/Keystone Press Agency/Global Look Press

У кого из украинских звезд есть жилье в РФ

Есть российская недвижимость и у украинской певицы Веры Брежневой. Сообщалось, что после 2022 года экс-звезда группы «ВИА Гра» владела просторным 100-метровым ателье в районе Красной Пресни, а также 70-метровой квартирой с двумя парковочными местами в элитном комплексе «Резиденция Монэ». Также в собственности Брежневой и ее бывшего мужа Константина Меладзе находился 400-метровый особняк в подмосковном поселке «Миллениум парк».

В 2022 году стало известно, что украинская певица Анна Седокова взяла в ипотеку 220-метровую квартиру в ЖК «Алые Паруса» на Щукинской. Помимо этого, у Седоковой есть две 60-метровые квартиры в ЖК «Сердце столицы» недалеко от Москва-Сити.

В 2018 году в московскую недвижимость вложился и украинский солист группы Artik & Asti Артем Умрихин. Музыкант купил 620-метровый дом на Новорижском шоссе, а также несколько офисов в Царицыно и на Щукинской. Также на артисте числится однокомнатная квартира в Печатниках.

Сколько квартир у Лободы в Москве

Украинская певица Светлана Лобода не появлялась в РФ с 2022 года после получения 50-летнего запрета на въезд в страну. В Москве у нее осталась трехкомнатная квартира на Юго-Западе, доставшаяся в наследство от бабушки. Помимо этого, в 2018 году Лобода приобрела апартаменты в районе метро «Курская» и подмосковный особняк на Новорижском шоссе. После отъезда из страны исполнительница пыталась продать дом за 630 млн рублей, но удалось ли ей это сделать, неизвестно.

Осталась недвижимость в России и у бывшего продюсера Лободы Нателлы Крапивиной. В интервью с Ксенией Собчак в 2020 году она рассказала, что купила дом в элитном подмосковном поселке «Княжье озеро» за 100 млн рублей. Также за Крапивиной числится 80-метровая квартира неподалеку от метро «Университет». В 2022 году Крапивину лишили российского гражданства, а самой ей запретили въезд в нашу страну на 50 лет.

