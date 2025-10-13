Живой вокал Веры Брежневой спровоцировал скандал в известной соцсети

Пользователи TikTok раскритиковали живое пение Веры Брежневой, которая исполнила знаменитую композицию «Океан и три реки». Комментаторы под видео отметили, что у артистки нет необходимых для этого данных. Один из них заявил, что «ни одна нота в Веру не попала».

Ощущение выступления школьной самодеятельности на дне города, — написал другой пользователь.

Третий высказал недовольство двумя фразами: «Она себя относила к певицам. Певицы относили ее обратно». Некоторые пришли в ужас от того, насколько отличается живой вокал Брежневой от привычного пения под фонограмму. Нашлись и те, кто вступился за бывшую солистку группы «ВИА Гра».

Известно, что Брежнева покинула Россию после начала СВО и пытается продолжать строить карьеру за рубежом. Певица публично открестилась от фанатов из страны, где пришла к успеху, а также начала разговаривать на украинском языке.

Ранее в Брянской областной думе призвали запретить песни музыкантов Валерия и Константина Меладзе на территории России. Местный депутат Михаил Иванов убежден, что артисты не должны пользоваться благами российского общества из-за враждебной позиции в отношении РФ.