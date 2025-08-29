Иск сестры Брежневой, возвращение в Россию, слова об СВО: где сейчас Цекало

В Сети появилась информация о том, что бывшая супруга продюсера Александра Цекало Виктория Галушка подала против него исковое заявление в московский суд. Чего требует сестра Веры Брежневой, что известно о возвращении Цекало в РФ?

Из-за чего Галушка подала в суд на Цекало

Сообщается, что Виктория Галушка требует взыскать с Александра Цекало алименты на содержание двух несовершеннолетних детей.

Отмечается, что третья жена шоумена обратилась в судебные органы с заявлением о назначении алиментов на 17-летнюю дочь Александру и 13-летнего сына Михаила в начале августа 2025 года.

Однако суд отклонил иск, вероятно, по причине неправильного определения подсудности — документы были поданы не в тот судебный орган.

Виктория и Александр Цекало состояли в браке в течение 10 лет. Изначально пара не афишировала ни факт заключения брака, ни последующий развод. После расставания Виктория сменила фамилию Цекало на девичью.

Что известно о возвращении Цекало в Россию

В начале августа Цекало вернулся из США в Россию ради съемок сериала, сообщил Telegram-канал «Хуже и не скажешь». Его заметили в Москве с супругой Дариной Эрвин во время прогулки с собакой.

Эрвин была одета в коричневые короткие легинсы, розовые сабо на платформе и черную толстовку. Продюсер был в джинсах, футболке, кроссовках, с черной спортивной сумкой.

По данным канала, Цекало вернулся для съемок сериала «Джайв», в котором главная роль досталась Антону Васильеву. Создатели проекта объявили о начале съемок накануне.

Анонимные источники сообщали, что Эрвин вернулась с мужем в Москву, чтобы сыграть одну из главных ролей в новом сериале. Однако представители компании в ответ на запрос NEWS.ru опровергли участие Дарины в сериале.

Говорил ли Цекало об СВО

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин напомнил в беседе с NEWS.ru, что Цекало не высказывался «и ни за, и ни против» проведения СВО.

«После начала спецоперации, по нашей информации, Александр одним из первых среди деятелей культуры покинул Россию и сейчас проживает в стране НАТО. Не поддерживает ни СВО, ни политический курс нашей страны. Однако, как мы видим, продолжает осваивать российские бюджеты», — считает Бородин.

По мнению главы ФПБК, из-за «ошибки и недоработки профильных органов» Цекало продолжает зарабатывать в РФ. Бородин подчеркнул, что намерен запросить информацию о расходовании денежных средств кинокомпанией «Среда», в том числе полученных из госбюджета.

«Мы проверим, где компания платит налоги и какие суммы отчислений, как деньги осваивают. Не выводят ли через компанию либо дочерние фирмы средства на Украину или в страны НАТО. Это важная информация, мы ее обязательно получим и публично сообщим о результатах», — добавил Бородин.

Телевизионный критик Александр Горбунов не согласен с главой ФПБК. Он напомнил, что Цекало не позволял себе антироссийских высказываний и не критиковал публично спецоперацию. Критик назвал достойными проекты «Среды».

