19 августа 2025 в 15:07

В компании Цекало рассказали об участии его жены в сериале «Джайв»

В компании Цекало опровергли участие его жены в сериале «Джайв»

Дарина Эрвин Дарина Эрвин Фото: Социальные сети

Анонимные источники сообщали, что Дарина Эрвин, супруга продюсера компании «Среда» Александра Цекало, вернулась с мужем в Москву, чтобы сыграть одну из главных ролей в сериале «Джайв». Однако представители компании в ответ на запрос NEWS.ru опровергли участие Дарины в сериале.

В проекте «Джайв» Дарина Эрвин не будет принимать участия, — заявили в пресс-службе «Среды».

На данный момент неизвестно, будет ли сниматься Эрвин в других проектах своего супруга. В 2020 году Дарина сыграла эпизодическую роль в фильме «Мажор», хотя до этого она утверждала, что не хочет сниматься в проектах мужа из-за сильного акцента. Супруга Цекало большую часть жизни прожила в США.

Известно, что Эрвин хотела построить карьеру в Голливуде. У нее получилось сняться в нескольких проектах только в эпизодических ролях. Сейчас ходят слухи, что Александр намерен строить актерскую карьеру супруги в России. На данный момент на этот счет нет подтвержденной информации.

Ранее жена артиста Александра Цекало Дарина Эрвин опубликовала фотографию на странице в Instagram (деятельность в РФ запрещена) и обеспокоила комментаторов своей сильно похудевшей фигурой. Фанаты призвали девушку задуматься об этом и перестать сбрасывать вес.

Александр Цекало
актрисы
жены
сериалы
Екатерина Попова
Е. Попова
