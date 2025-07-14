Новое фото жены Цекало перепугало фанатов

Жена артиста Александра Цекало Дарина опубликовала фотографию на странице в Instagram (деятельность в РФ запрещена) и обеспокоила комментаторов своей сильно похудевшей фигурой. Фанаты призвали девушку задуматься об этом и перестать снижать вес.

«Это уже перебор». «Ребра торчат, выглядит пугающе», «Зачем так пугать людей?», «Сначала уши торчат, потом ребра. Что дальше?» — пишут в комментариях поклонники.

Ранее пластический хирург Сергей Блохин допустил, что жена продюсера Александра Цекало Дарина Эрвин могла сделать пластику ушей и изменить разрез глаз. По его наблюдениям, лицо девушки стало более гармоничным.

Подписчики Дарины в соцсетях заметили изменения во внешности девушки год назад. Сначала жена Цекало продемонстрировала уши. Потом фанаты заметили чересчур заостренные скулы и изменения в разрезе глаз. Все метаморфозы во внешности девушка объяснила тем, что сильно похудела.

Ранее Цекало вместе с женой появились на XII премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения. Продюсер с нежностью отзывался о Дарине, тем самым развеяв слухи об их разводе, которые долгое время циркулировали в Сети.