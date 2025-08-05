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05 августа 2025 в 12:09

Уехавшего в США Цекало заметили в Москве

Уехавший в США Цекало вернулся в Россию ради съемок сериала «Джайв»

Александр Цекало Александр Цекало Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Продюсер Александр Цекало вернулся из США в Россию ради съемок сериала, сообщает Telegram-канал «Хуже и не скажешь». Его заметили в Москве с супругой Дариной Эрвин во время прогулки с собакой.

Эрвин была одета в коричневые короткие легинсы, розовые сабо на платформе и черную толстовку. Продюсер был в джинсах, футболке, кроссовках, с черной спортивной сумкой. По данным канала, Цекало вернулся для съемок сериала «Джайв», в котором главная роль досталась Антону Васильеву. Создатели проекта объявили о начале съемок накануне.

В мае Цекало вместе с женой уже приезжал в Россию. Супруги впервые за несколько лет посетили ХII Премию АПКиТ в Москве. Цекало и Эрвин остановились перед журналистами, чтобы попозировать перед камерами. На модели было открытое розовое вечернее платье, а на продюсере — черный пиджак, черная футболка и брюки такого же цвета.

До этого лидер общественного движения «Ветераны России» Ильдар Резяпов заявлял, что Цекало должен открыто высказаться об СВО. По его словам, продюсер до сих пор «молчит» по поводу спецоперации на Украине. Он назвал артиста «ждуном» и предложил запретить показ его лент.

Александр Цекало
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