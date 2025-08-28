День знаний — 2025
28 августа 2025 в 15:43

На Александра Цекало подали в суд

Mash: экс-супруга Цекало пытается взыскать с продюсера алименты

Александр Цекало Александр Цекало Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Бывшая супруга продюсера Александра Цекало Виктория Галушка подала исковое заявление в московский суд с требованием взыскания алиментов на содержание двух несовершеннолетних детей, сообщает Telegram-канал Mash. В начале августа 2025 года третья жена шоумена обратилась в судебные органы с заявлением о назначении алиментов на 17-летнюю дочь Александру и 13-летнего сына Михаила. Однако суд отклонил иск, вероятно, по причине неправильного определения подсудности — документы были поданы не в тот судебный орган.

Виктория и Александр Цекало состояли в браке в течение 10 лет. Изначально пара не афишировала ни факт заключения брака, ни последующий развод. После расставания Виктория сменила фамилию Цекало на девичью — Галушка, которая является настоящей фамилией сестры Веры Брежневой.

Ранее Александр Цекало вернулся из Соединенных Штатов в Россию для участия в съемках сериала. Его заметили в Москве вместе с супругой Дариной Эрвин во время прогулки с собакой. Эрвин была одета в коричневые короткие легинсы, розовые сабо на платформе и черную толстовку. Продюсер выбрал джинсы, футболку, кроссовки и черную спортивную сумку.

В мае Цекало уже посещал Россию вместе с женой. Супруги впервые за несколько лет присутствовали на ХII Премии АПКиТ в Москве. Они останавливались перед журналистами для фотосессии. На модели было открытое розовое вечернее платье, а на продюсере — черный пиджак, черная футболка и брюки того же цвета.

