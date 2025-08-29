«Пропаганда тупости», мнение об СВО, личная жизнь: куда пропал рэпер Элджей

Накануне стало известно, что выступление рэпера Элджея отменили в Челябинске. Что об этом известно, кто обвинил артиста в «пропаганде тупости», как сложилась его личная жизнь после развода с Настей Ивлеевой?

Что известно об отмене выступления Элджея в Челябинске

Как сообщает URA.RU, Алексей Узенюк (настоящее имя Элджея) должен был выступить на Traktor Winline Fest. Артист был объявлен первым хедлайнером фестиваля ХК «Трактор», однако источник издания заявил, что музыканта не будет.

«Элджей не приедет. Основным хедлайнером станет Клава Кока», — рассказал собеседник.

Ранее челябинский политолог и радиоведущий Евгений Маклаков в Telegram-канале возмутился приглашением Элджея на Traktor Fest, назвав его «разрушителем мозгов» молодежи.

«Его тексты — это инструкция по деградации. Его „культура“ — это пропаганда тупости, извращений и наркотического состояния сознания. Почему „Трактор“ — легендарный бренд, символ города — соглашается делить сцену с тем, кто разлагает то самое поколение, которое должно болеть за него?» — задался вопросами Маклаков.

Почему ФНС блокировала счета Элджея

Весной текущего года Telegram-канал Mash сообщил, что за год фирма автора хита «Розовое вино» понесла миллионные убытки, а первые проблемы у музыканта начались в июне 2024 года.

Отмечается значительное снижение доходов рэпера — в восемь раз. По итогам прошлого года лейбл понес убытки в размере миллиона рублей. Компания не смогла выплатить налоги, включая пени на 30 тысяч рублей, в результате чего налоговая служба была вынуждена заблокировать счета, сообщают авторы публикации.

В июне прошлого года стало известно, что прибыль Элджея с 2022 года уменьшилась почти в восемь раз. В 2023-м его компания заработала менее 400 тысяч рублей, хотя раньше счет шел на миллионы.

Речь идет об ООО «Сайонара бойз», которое занималось выпуском треков рэпера. Прибыль за 2021 год составила около 2,8 млн рублей и в дальнейшем сильно снизилась.

«Алексей Узенюк периодически начал уезжать из РФ и жить за границей, суммы гонораров стали падать. Итого в 2022 году он смог заработать всего 161 тысячу рублей. В прошлом году доходы немного подросли — до 380 тысяч рублей», — пишет Telegram-канал SHOT.

Говорил ли Элджей об СВО

В 2024 году в Новосибирске возникли проблемы с выступлением Элджея. Общественные организации потребовали отменить «Черника Music Fest». Против выступили «Координационный совет в защиту общественной нравственности», «Русские общины» и «Зов народа».

Активисты заявили, что изучили творчество Узенюка и еще ряда исполнителей и убеждены, что все они «занимают антивоенную позицию, пропагандируют употребление алкоголя и наркотиков, аморальный образ жизни».

При этом сам рэпер не выражал свою позицию по поводу СВО.

Что известно о личной жизни Элджея

В 2019 году рэпер женился на популярном блогере и телеведущей Насте Ивлеевой. В 2021 году супруги развелись.

«Леше нужно было выйти из зоны комфорта, чтобы заниматься творчеством. Говорят же — художник должен быть голодным. Кого вдохновит и мотивирует уютный дом и налаженный быт? Спустя две недели такого автономного состояния мы поняли, что произошла перемена и она не в пользу нас двоих. Мы просто продолжали жить в этом, прислушиваться к себе еще больше. Все это длилось на протяжении месяцев четырех. Я не могу сказать, что это легко. Что мы друг друга разлюбили и все: „Давай, чао-какао!“ Нет, это сложно, очень больно и тяжело», — делилась блогер.

В июле прошлого года Элджей поделился в Instagram (деятельность в РФ запрещена) видео с ночной прогулки с возможной новой возлюбленной. Молодые люди катались на трицикле. На кадрах можно увидеть рэпера и соул-певицу, участницу лейбла «Газгольдер» Аникv (настоящее имя — Анна Онанова), которые едут вдвоем на одном средстве индивидуальной мобильности, несмотря на действующие меры безопасности.

Он также разместил фотографии, на которых запечатлен вместе с певицей. Рэпер обнимал девушку. К этому посту он добавил эмодзи в виде сердца.

Некоторые поклонники в комментариях обратили внимание, что девушка имеет схожие черты с бывшей женой музыканта, и назвали ее «второй Ивлеевой». Другие порадовались, что артист наконец-то обзавелся спутницей спустя три года после развода.

