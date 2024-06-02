SHOT: прибыль Элджея за последние два года уменьшилась почти в восемь раз

Фото: t.me/saynaraboy*

Элджей (настоящее имя — Алексей Узенюк)

Telegram-канал SHOT сообщает, что доходы рэпера Элджея (настоящее имя — Алексей Узенюк) за последние два года уменьшились почти в восемь раз. По его данным, за прошлый год компания музыканта заработала менее 400 тысяч рублей, хотя ранее ее доход исчислялся миллионами.

Канал выяснил, что чистая прибыль ООО «Сайонара бойз» в 2021 году составила около 2,8 млн рублей. Однако потом, пишет SHOT, Узенюк стал часто проводить время за пределами России, поэтому в 2022 году смог заработать всего 161 тысячу рублей, в 2023-м доходы немного подросли — до 380 тысяч рублей.

Ранее члены «Русской общины» потребовали запретить концерт Элджея и еще нескольких российских артистов в Новосибирске. Активисты нашли в песнях пропаганду употребления наркотиков.

В свою очередь юрист Илья Русяев предположил, что Элджею может грозить до 15 лет лишения свободы за пропаганду наркотиков в песнях. По его словам, существует вероятность возбуждения уголовного дела по статье 230 УК РФ. Кроме того, юрист уточнил, что если в текстах исполнителя усмотрят признаки пропаганды противоправного поведения и причинения вреда здоровью несовершеннолетних, то правоохранители могут запретить концерты рэпера.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.