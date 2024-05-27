Юрист рассказал, что грозит Элджею за пропаганду наркотиков в песнях Юрист Русяев: Элджею может грозить до 15 лет за пропаганду наркотиков в песнях

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Элджей (Алексей Узенюк)

Рэперу Элджею может грозить до 15 лет лишения свободы за пропаганду наркотиков в песнях, предположил в беседе с NEWS.ru юрист Илья Русяев. По его словам, существует вероятность возбуждения уголовного дела по статье 230 УК РФ. Кроме того, юрист уточнил, что если в текстах исполнителя усмотрят признаки пропаганды противоправного поведения и причинения вреда здоровью несовершеннолетних, то правоохранители могут запретить концерты Элджея.

Правоохранительные органы могут запретить концерт, если усмотрят в текстах исполнителя признаки пропаганды противоправного поведения и причинения вреда здоровью несовершеннолетних. Но для этого необходимо провести тщательную проверку. Что касается возможных санкций для исполнителя, то они могут варьироваться от штрафа до реального лишения свободы (до 15 лет) в случае обвинения в пропаганде наркотиков среди несовершеннолетних или их вовлечения в употребление, — пояснил адвокат.

Русяев отметил, что вопрос запрета концертов из-за обращений местных жителей является достаточно сложным и неоднозначным с юридической точки зрения. Так, в Конституции закреплено право на свободу творчества и запрет цензуры, но пропаганда социального или расового превосходства запрещена, уточнил юрист. Эксперт подчеркнул, что, согласно ст. 55 Конституции РФ, есть и ограничения в целях защиты прав, здоровья и законных интересов других лиц.

Возмущение вызывают тексты песен рэпера, содержащие, по мнению жителей, пропаганду употребления наркотиков, разврата и аморального образа жизни, что может оказать негативное влияние, особенно на несовершеннолетних. Вероятность вмешательства правоохранительных органов будет зависеть от результатов проверки текстов песен на предмет нарушения требований ст. 6.13 КоАП (пропаганда наркотических средств), — добавил Русяев.

Члены «Русской общины» ранее потребовали запретить концерт Элджея и еще нескольких артистов в Новосибирске. В частности, общественники изучили творчество Зомба, GSPD и Эльдара Джарахова. Активисты нашли в песнях пропаганду употребления наркотиков.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.