Активисты потребовали отменить концерт Элджея в Новосибирске Члены «Русской общины» нашли пропаганду в песнях Элджея, GSPD и Джарахова

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Элджей

Члены «Русской общины» потребовали запретить концерт Элджея и еще нескольких артистов в Новосибирске. Общественники изучили творчество Алексея Узенюка, Зомба, GSPD и Эльдара Джарахова. Активисты нашли пропаганду «всякого нехорошего», пишет VN.ru.

Мы обращаем внимание СК РФ и Министерства культуры РФ на тот факт, что практически каждая его песня содержит прямую пропаганду употребления наркотиков, — говорится в обращении общественников.

Уроженец Новосибирска Элджей должен выступить на фестивале «Черника фест» в парке «Арена». Члены «Русской общины» возмутились и намерены добиться отмены концерта. Мероприятие пройдет 15-16 июня.

Активисты призвали ответственные лица обратить внимание на тексты произведений Элджея. По мнению общественников, вряд ли они могут научить подростков чему-то хорошему.

Ранее российская группа «Коррозия металла» возобновила концертную деятельность после облавы в Нижнем Новгороде. Музыканты играют только на корпоративных мероприятиях. Стоимость выступления составляет полмиллиона рублей. За эти деньги артисты обещают «устроить вакханалию и индивидуальный перформанс». Предоплата может составлять 21 тысячу рублей.