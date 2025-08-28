«Кремлевский волшебник»: что сказал Джуд Лоу о роли Путина, мнение Суркова

31 августа на Венецианском кинофестивале состоится премьера нового политического триллера «Кремлевский волшебник». Фильм рассказывает о российском продюсере и политтехнологе, чьим прототипом называют бывшего заместителя руководителя администрации президента РФ Владислава Суркова. В картине, которая еще до показа вызвала ажиотаж в Европе, сыграли звезды, включая актера Джуда Лоу. Он воплотил на экране образ будущего президента России Владимира Путина (во время событий в фильме Путин еще не был президентом. — NEWS.ru). Что известно о фильме «Кремлевский волшебник» — в материале NEWS.ru.

О чем триллер «Кремлевский волшебник», кто его снял, кто играет

Политический триллер снят по мотивам одноименной книги Джулиано да Эмполи. Режиссером выступил французский кинодеятель Оливье Ассан. Действие фильма происходит в начале 90-х в России. Главный герой, от лица которого ведется повествование, — телевизионный продюсер Вадим Баранов. Именно он, по сценарию, становится политтехнологом, работающим с Владимиром Путиным.

По сюжету один из персонажей выигрывает грант на исследование романа Замятина «Мы» и отправляется в Россию, где знакомится с известным политтехнологом. На глазах героя происходит становление новой России и приход Владимира Путина к власти.

В фильме сыграли известные голливудские актеры — Пол Дано, Алисия Викандер, Джуд Лоу и другие.

Что известно о романе «Кремлевский волшебник»

Автор романа »Кремлевский волшебник» — итальянский и швейцарский политический эссеист и романист Эмполи, который пишет на французском и итальянских языках. Он начинал карьеру в итальянских СМИ как обозреватель.

Роман «Кремлевский волшебник» был издан на французском языке в апреле 2022 года в издательстве Éditions Gallimard. Книга получила хорошие отзывы европейских критиков, завоевала гран-при Académie française, претендовала на Гонкуровскую премию и удостоилась премии Оноре де Бальзака.

Произведение не критиковали за русофобские тенденции, которые в современной западной пропаганде не редкость.

Джулиано да Эмполи Фото: Atilano Garcia/Global Look Press

Роман оценили не только критики, но и некоторые известные политики. Бывший премьер-министр Франции Эдуар Филипп назвал роман глубоким «размышлением о власти», а премьер-министр Элизабет Борн отметила, что ей понравилась книга, в которой не только переплетены вымысел и реальность, но и уделено внимание актуальным международным событиям.

Самому Суркову, который предположительно является прототипом главного героя, книга не понравилась. Он довольно жестко высказался о произведении французского автора.

«То, как он пытается конструировать последовательность событий, выдает полную беспомощность, и это проявляется не только в сцене, в которой отставной кремлевский политтехнолог не пойми отчего должен пустить в свое личное пространство не пойми кого только потому, что тот что-то там написал в „Твиттере“», — писал Сурков.

Как проходили съемки триллера «Кремлевский волшебник»

Съемки триллера «Кремлевский волшебник» проходили в Латвии. Американцы с трудом получили бы разрешение снимать в России или Белоруссии, на Украину они побоялись ехать из-за специальной военной операции.

В итоге улицы Риги стали декорациями разрушенного постсоветского пространства, в столице прибалтийского государства, несмотря на вхождение в Шенген, до сих пор можно найти много таких локаций. Латвийские власти настолько вдохновились предложением о съемках, что ради них даже приостановили движение в городе, где шла работа над картиной.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Сыгравший Владимира Путина актер Джуд Лоу сравнил работу над этой ролью с покорением Эвереста. На днях кадр из фильма с Лоу в образе президента России был опубликован в издании Variety.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сказал, что в Кремле еще не смотрели новый триллер о Путине.

