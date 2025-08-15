Ушла от нас навсегда: что стало с русской Мерил Стрип, актрисой Васильевой

15 августа народная артистка РСФСР, актриса театра и кино Екатерина Васильева отмечает 80-летний юбилей. Ее называли «нашей Мерил Стрип». Васильева могла сыграть абсолютно любую роль и покоряла зрителей своей правдивостью. Четыре года назад артистка ушла в монастырь, став сестрой Василисой. За какие грехи бурной жизни расплачивается инокиня — в материале NEWS.ru.

Как Екатерина Васильева стала актрисой

Васильева родилась в московской интеллигентной семье. Ее отец — поэт и журналист Сергей Васильев, мать — Олимпиада Макаренко, племянница известного советского педагога Антона Макаренко. Когда Екатерине было 12 лет, родители развелись. Васильева говорила, что в тот период чувствовала полусиротство.

В школе Екатерина увлекалась театром, ходила в кружок и затем легко поступила во ВГИК на курс Владимира Белокурова. Васильева была звездой среди однокурсников в институте кинематографии, несмотря на то что не обладала внешностью классической красавицы.

«Катя была очень юная, высокая, стройная, рыжая, с челкой и с гениальной, абсолютной, дотоле невиданной мною в женщинах внутренней свободой. Ей достаточно было войти в комнату или даже просто сидеть, как становилось ясно, что перед тобой совершенно раскрепощенный человек», — вспоминал ее однокурсник, первый муж Сергей Соловьев.

После получения диплома ВГИКа Васильева была принята в труппу Театра имени Ермоловой, в котором служила до 1970 года. Затем она перешла в «Современник», а через три года — во МХАТ. Васильева дебютировала в кино в эпизодической роли в фильме «На завтрашней улице», когда была еще студенткой.

Екатерина Васильева в фильме «Возвращение «Святого Луки» Фото: Mosfilm/Legion Media

Как Васильева покорила сердце Соловьева и изменяла ему

Во ВГИКе в Васильеву влюбились сразу два однокурсника — будущий режиссер Сергей Соловьев и Эдуард Володарский, который впоследствии стал сценаристом и драматургом. Борьбу за сердце студентки выиграл Соловьев, который терялся при виде девушки.

Васильева в шутку согласилась на предложение будущего создателя культовой «Ассы». Они не всерьез начали знакомиться с родителями, готовиться к свадьбе и по-настоящему поженились. Брак, начавшийся с шалости, просуществовал семь лет.

Васильева изменяла мужу, и он знал имена ее любовников. Актриса не жалела мужа и рассказывала ему о своих романах.

«Запили мы как-то с Катькой и переспали по пьяни. Я же не знал, что произойдет дальше. А она взяла меня за жабры и повезла к Сереже каяться. „Мы, — говорит мужу, — согрешили!“. Соловьев стал кататься по полу и кричать: „Катя, что ты наделала?“ — привел писатель Александр Александров слова поэта Геннадия Шпаликова.

При этом режиссер отрицал этот инцидент с изменой и назвал всю историю бредом. Брак Соловьева и Васильевой разрушили ее отношения с прозаиком и драматургом Михаилом Рощиным. Они встречались много лет и оба были несвободны. Когда Васильева и Рощин создали семью, оказалось, что они не хотят жить друг с другом. В этом браке у актрисы родился сын Дмитрий.

Рощин говорил, что причиной разрыва стали алкоголизм Васильевой, ее трудный характер, недовольство бытом, а также ее занятость в театре и кино.

Екатерина Васильева в фильме «Возвращение «Обыкновенное чудо» Фото: Mosfilm/Legion Media

«Поэт Васильев, отец Кати, был известный пьяница. Она знает, что это наследственная болезнь. В каких только клиниках Катя не лечилась, ничего не помогало», — говорил драматург.

Точку в отношениях Васильевой с Рощиным поставила его измена с домработницей. Она помогала семье по быту и отводила ребенка в детсад. Актриса поймала мужа с поличным. Он не пытался с ней помириться и сохранить брак.

Намного позже, придя к православию, Васильева неоднократно признавалась, что злоупотребляла алкоголем и делала аборты. Актриса сильно сожалела о своем поведении в молодые годы.

«Сколько бы детей нарожала вместо абортов, от мужа бы не ушла, не предавала, не изменяла, водку не пила, матом не крыла. В молодости трудно избежать соблазнов, а мудрого человека, который остановил бы, предостерег, рядом не оказалось», — говорила артистка.

Почему Васильева виновата перед актрисой Еленой Кориковой

Сын Васильевой Дмитрий Рощин пошел по стопам матери и поступил во ВГИК. Он начал встречаться с главной красавицей курса Еленой Кориковой, будущей звездой сериала «Бедная Настя». Девушка забеременела, и Дмитрий сделал ей предложение. Однако в их отношения вмешалась Васильева. Актриса не приняла Корикову, брак не состоялся. Елена родила сына Арсения, при этом Рощин до сих пор не признает его своим.

Сын Васильевой стал православным священником, женился и стал многодетным отцом. Елена тоже не осталась одна, так как всегда пользовалась популярностью у мужчин. Сейчас актриса не работает, живет в Черногории. Васильева всегда пресекала в интервью тему отношений ее сына и Кориковой, а также не говорила о внуке.

Елена Корикова Фото: Anton Merkurov/Global Look Press

Как артистка Васильева пришла к богу

В 1987 году Васильева ушла из МХАТа. Художественный руководитель театра Олег Ефремов так сильно обиделся на актрису, что не разговаривал с ней три года. В 1993 году СМИ сообщили, что она стала послушницей в Толгском монастыре Ярославской области. Спустя некоторое время Васильеву перевели в столичный храм Софии Премудрости Божией в Средних Садовниках, где она получила должность казначея.

В 1997 году актриса вернулась к съемкам, но была очень избирательна. Васильева советовалась со своим духовным наставником отцом Владимиром по поводу того, где ей стоит сниматься. Последняя работа артистки в кино — фильм Сарика Андреасяна «Гудбай, Америка!» 2020 года.

В 2021 году Васильева приняла постриг в Троице-Одигитриевском ставропигиальном женском монастыре Зосимова пустынь в Новой Москве и стала монахиней Василисой.

Актриса перестала водить машину, хотя была за рулем 50 лет. Она бросила курить и заявила, что не вернется на сцену.

«Никогда к этому не вернусь. Нет-нет! Играть нельзя, вообще играть нельзя. Вы меня простите, господа артисты, лучше по домам разойтись. Это очень вредно для души. Если, конечно, мы думаем о душе, если веруемся. Верующие и неверующие — абсолютно разные люди. Как это соединить с актерской профессией? Ну никак!» — заявила Васильева в программе Андрея Малахова.

Как выяснил NEWS.ru, актриса часто ездит из монастыря в больницу, так как здоровье дает о себе знать. Монахине назначили послушание, которое ей под силу: она читает поминальные молитвы о бойцах СВО.

«Жизнь без Бога — это не труд. А актерство что? Это же удовольствие. Быть актером — высшее удовольствие. Никакие наркотики, хоть я их никогда не пробовала, не сравнятся с тем, что вы стоите на сцене. Вы хорошо играете, зал в восторге — и все, люди пропали. Это сумасшедший наркотик», — заявила Малахову инокиня.

