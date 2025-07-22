Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
22 июля 2025 в 11:32

Выпускница ВГИКа раскрыла главный урок, который она усвоила от Юрия Кары

Выпускница ВГИКа: Юрий Кара учил своих студентов иметь собственную точку зрения

Юрий Кара Юрий Кара Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Режиссер и сценарист Юрий Кара преподавал во ВГИКе и учил своих студентов всегда иметь собственное мнение, рассказала NEWS.ru его бывшая студентка Анастасия. Церемония прощания с заслуженным деятелем искусств России проходит в Центральной клинической больнице № 1.

Воспитывал в нас критику внутреннюю, потому что режиссер не должен быть человеком безразличным. У него должно быть на все свое мнение, своя позиция и точка зрения, — отметила Анастасия.

По ее словам, сам режиссер придерживался такой же установки в жизни и подавал пример своим студентам. У него всегда была отличающаяся от обычной точка зрения, добавила выпускница.

Автор культовых фильмов «Завтра была война», «Воры в законе» и «Мастер и Маргарита» скончался на 71-м году жизни в Ялте. Причиной смерти стал инфаркт — ранее режиссер уже переносил проблемы с сердцем. Кара, начинавший карьеру как ученый-физик, вошел в историю российского кино.

Народный артист РФ актер Виктор Раков, исполнивший роль Мастера, назвал смерть Кары неожиданной, а самого режиссера — очень деликатным, добрым, улыбчивым, профессиональным человеком. По его словам, уход режиссера стал утратой для отечественного кино.

Юрий Кара
прощания
режиссеры
студенты
вгик
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Греции задержали молдавского олигарха
«Доброта и надежность»: актер Раков о том, каким ему запомнился Юрий Кара
Россиянам дали совет, как качественно высыпаться
Политтехнолог предрек последний шанс для Украины выйти из конфликта
Почему не работает YouTube 22 июля: замедление, отключение, штрафы за VPN
Лазарев отправит дочь на обучение в гимназию за 2 млн рублей
Певица Алсу решила избавиться от своего концертного агентства
В Нидерландах сняли арест с активов «Газпрома»
Зеленский отдал распоряжение перед переговорами с Россией
ВСУ атаковали дронами-камикадзе гражданский автомобиль в российском регионе
Стало известно, кто заменит Подносову на посту главы Верховного суда
Военэксперт объяснил, почему Украина обстреливает своих граждан
Эпидемиолог рассказал, как защититься от ротавируса в отпуске
Работникам дали советы, как проверить руководителя на адекватность
«Внесла большой вклад»: Матвиенко об ушедшей из жизни Подносовой
Двух солдат ВСУ осудили за вторжение в Курскую область
Mash сообщил о задержании вице-губернатора Брянской области
Умершего россиянина собирались погрести в неподобающем виде
Рубль ослабнет в августе? Курс доллара сегодня, 22 июля, что с евро и юанем
Покровск, Варачино, Часов Яр: хорошие и плохие новости фронта СВО 22 июля
Дальше
Самое популярное
О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия
История

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия

Как выбрать газовую, электрическую, индукционную плиту: советы и инструкции
Общество

Как выбрать газовую, электрическую, индукционную плиту: советы и инструкции

Этот многолетник живет до 60 лет без пересадки: цветет с весны до осени
Общество

Этот многолетник живет до 60 лет без пересадки: цветет с весны до осени

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.