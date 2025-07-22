Выпускница ВГИКа раскрыла главный урок, который она усвоила от Юрия Кары Выпускница ВГИКа: Юрий Кара учил своих студентов иметь собственную точку зрения

Режиссер и сценарист Юрий Кара преподавал во ВГИКе и учил своих студентов всегда иметь собственное мнение, рассказала NEWS.ru его бывшая студентка Анастасия. Церемония прощания с заслуженным деятелем искусств России проходит в Центральной клинической больнице № 1.

Воспитывал в нас критику внутреннюю, потому что режиссер не должен быть человеком безразличным. У него должно быть на все свое мнение, своя позиция и точка зрения, — отметила Анастасия.

По ее словам, сам режиссер придерживался такой же установки в жизни и подавал пример своим студентам. У него всегда была отличающаяся от обычной точка зрения, добавила выпускница.

Автор культовых фильмов «Завтра была война», «Воры в законе» и «Мастер и Маргарита» скончался на 71-м году жизни в Ялте. Причиной смерти стал инфаркт — ранее режиссер уже переносил проблемы с сердцем. Кара, начинавший карьеру как ученый-физик, вошел в историю российского кино.

Народный артист РФ актер Виктор Раков, исполнивший роль Мастера, назвал смерть Кары неожиданной, а самого режиссера — очень деликатным, добрым, улыбчивым, профессиональным человеком. По его словам, уход режиссера стал утратой для отечественного кино.