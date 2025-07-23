Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
23 июля 2025 в 04:40

Стало известно, кто проигнорировал похороны режиссера Юрия Кары

Звезды кино не пришли проводить режиссера Юрия Кару в последний путь

Юрий Кара Юрий Кара Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

В Москве прошли похороны известного режиссера Юрия Кары, скончавшегося в Ялте от обширного инфаркта. Несмотря на присутствие родственников, друзей и коллег, на церемонии не было замечено звезд кино, снимавшихся в его фильмах, проинформировал корреспондент NEWS.ru

Режиссера похоронили на Троекуровском кладбище. Слез на церемонии не смогли сдержать вдова и дочь Кары. Присутствовавшие на похоронах находились в подавленном состоянии. Близкие режиссера отказались от общения с прессой.

Среди самых известных работ Кары — культовые фильмы «Мастер и Маргарита», «Воры в законе» и «Завтра была война». Никто из исполнителей главных и второстепенных ролей в этих картинах на похороны не пришел.

В последние годы Кара страдал от проблем с сердцем, перенеся несколько инфарктов. Близкие люди старались оградить его от переживаний, однако в возрасте 70 лет режиссер скончался.

Ранее сообщалось, что Кару похоронили вне зоны «звездной дорожки». Рядом с ним покоится погибший военкор Владлен Татарский. До этого в Центральной клинической больнице № 1 состоялось прощание с режиссером.

Юрий Кара
смерти
похороны
звезды
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Новый проект о бездомных животных внесли на рассмотрение в Госдуму
Общественники призвали облегчить детям бойцов СВО сдачу ЕГЭ
Россиян предупредили о необходимости регулярно менять фильтры для воды
Минпросвещения выявило, сколько часов в неделю должны учиться школьники
«Будет иметь последствия»: Россия сожалеет об одном решении США
Турция подешевела на 30%: стоит ли брать путевку прямо сейчас
Стало известно, кто проигнорировал похороны режиссера Юрия Кары
Врач раскрыла идеальную продолжительность чистки зубов
МРОТ может вырасти до 50 тысяч рублей со следующего года
Кадры смертельного пожара в Москве появились в Сети
В США «набросились» на Китай за ситуацию на Украине
Над Тульской областью уничтожили более десятка дронов ВСУ
Назван способ повысить осведомленность россиян в сфере ЖКХ
Пыльца сегодня в Москве: прогноз SILAM на 23 июля, дождь во спасение?
Один человек стал жертвой пожара в жилом доме в Москве
Командир ВСУ решил поугрожать членам НАТО
«Крупно просчитался»: Зеленский вынудит ЕС ввести санкции против Киева
Хазанова заподозрили в долгах перед налоговой
Связь с мафией, роман с Буре, инвалидное кресло: что скрывает Курникова
Двое нуждающихся в медпомощи россиян вернулись с Украины
Дальше
Самое популярное
О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия
История

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия

Будет цвести до Нового года: этот цветок не боится мороза и снега
Общество

Будет цвести до Нового года: этот цветок не боится мороза и снега

Этот многолетник живет до 60 лет без пересадки: цветет с весны до осени
Общество

Этот многолетник живет до 60 лет без пересадки: цветет с весны до осени

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.