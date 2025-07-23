Стало известно, кто проигнорировал похороны режиссера Юрия Кары Звезды кино не пришли проводить режиссера Юрия Кару в последний путь

В Москве прошли похороны известного режиссера Юрия Кары, скончавшегося в Ялте от обширного инфаркта. Несмотря на присутствие родственников, друзей и коллег, на церемонии не было замечено звезд кино, снимавшихся в его фильмах, проинформировал корреспондент NEWS.ru

Режиссера похоронили на Троекуровском кладбище. Слез на церемонии не смогли сдержать вдова и дочь Кары. Присутствовавшие на похоронах находились в подавленном состоянии. Близкие режиссера отказались от общения с прессой.

Среди самых известных работ Кары — культовые фильмы «Мастер и Маргарита», «Воры в законе» и «Завтра была война». Никто из исполнителей главных и второстепенных ролей в этих картинах на похороны не пришел.

В последние годы Кара страдал от проблем с сердцем, перенеся несколько инфарктов. Близкие люди старались оградить его от переживаний, однако в возрасте 70 лет режиссер скончался.

Ранее сообщалось, что Кару похоронили вне зоны «звездной дорожки». Рядом с ним покоится погибший военкор Владлен Татарский. До этого в Центральной клинической больнице № 1 состоялось прощание с режиссером.