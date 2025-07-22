Режиссера Юрия Кару похоронили вне зоны «звездной дорожки»

Похороны кинорежиссера заслуженного деятеля искусств РФ Юрия Кары состоялись на Троекуровском кладбище, передает корреспондент NEWS.ru. Почтить память известного режиссера и сценариста пришли жена, дочь, ученики и коллеги.

Режиссера похоронили вне зоны «звездной дорожки». Рядом с ним покоится погибший военкор Владлен Татарский. Ранее в Центральной клинической больнице № 1 состоялось прощание с режиссером.

Автор культовых фильмов «Завтра была война», «Воры в законе» и «Мастер и Маргарита» скончался на 71-м году жизни в Ялте. Причиной смерти стал инфаркт — ранее режиссер уже переносил проблемы с сердцем. Кара, начинавший карьеру как ученый-физик, вошел в историю российского кино. Один из его самых известных и дорогих фильмов «Мастер и Маргарита» вышел в прокат лишь через 17 лет из-за конфликта с продюсерами.

С годами режиссер стал все более заметен в политике: он поддержал присоединение Крыма, выступал против западного кино и оказался в санкционных списках Украины и ЕС. Кара стал заслуженным деятелем искусств и получил несколько госнаград.