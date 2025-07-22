«Мог сделать больше»: оператор Мосфильма Климов о режиссере Каре Оператор Мосфильма Климов: Юрий Кара не до конца реализовался как режиссер

Режиссер Юрий Кара не донца реализовался в профессии, он бы сделать намного больше, заявил NEWS.ru оператор-постановщик Мосфильма, народный артист России Владимир Климов, пришедший на церемонию прощания в Центральную клиническую больницу № 1. Он выразил сожаление, что такие люди, которые выходят за стандарты, не всегда сильно востребованы в профессии.

Я считаю что это большая беда нашего кинематографа, потому что он мог сделать больше, — подчеркнул он.

Ранее исполнивший роль Мастера актер Виктор Раков заявил, что режиссер Юрий Кара, снявший экранизацию романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита», хотел, чтобы хронометраж картины составлял не менее четырех часов. По его словам, режиссер был уверен, что если бы фильм вышел вовремя, актеры получили бы куда большую известность.

Юрий Кара скончался 17 июля на 71-м году жизни в Ялте. Причиной смерти стал инфаркт, ранее кинорежиссер уже переносил проблемы с сердцем. Постановщик, начинавший карьеру как ученый-физик, вошел в историю российского кино.