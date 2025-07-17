«Утрата для кино»: звезда «Мастера и Маргариты» о смерти режиссера Кары

Смерть советского и российского кинорежиссера Юрий Кара, известного по фильмам «Завтра была война», «Воры в законе», «Мастер и Маргарита», является неожиданной, заявил NEWS.ru народный артист РФ, актер Виктор Раков, исполнивший роль Мастера. По его словам, кончина режиссера стала утратой для отечественного кино.

Двумя словами не скажешь. Мы работали с Юрой. Минимум две картины у нас было. Очень деликатный, очень добрый, улыбчивый, профессиональный человек и режиссер. Конечно, это очередная утрата для нашего отечественного кино. К сожалению, как-то очень плотно стали уходить прекрасные наши профессионалы: [Александр] Митта, Юра Мороз, Юра Кара. Это неожиданно и не очень приятно. Очень грустно, — сказал Раков.

Ранее стало известно, что Кара умер в Ялте. По данным Telegram-канал Mash, у 70-летнего заслуженного деятеля искусств РФ случился инфаркт.

До этого стало известно, что режиссер Юрий Мороз умер после нескольких лет борьбы с онкологией. По данным журналистов, незадолго до смерти врачи присвоили постановщику паллиативный статус.