Андреасяны взялись за экранизацию известной советской сказки

Кинокомпания братьев Андреасян в своем Telegram-канале сообщила о начале работы над экранизацией книги «Вовка в Тридевятом царстве». Фирма выкупила права на экранизацию книги у дочери Вадима Коростылева, снявшего одноименный мультфильм.

Про ленивого школьника, который попадает в сказочное Тридевятое царство — с Золотой рыбкой и Старухой, Василисами, Печкой и Двумя из ларца — будет игровой полный метр. Сейчас пишут сценарий. Разработка Андрея Гаврилова. Съемки на 2026 год. Прокат на 2027-й, — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что экранизация романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» 2024 года возглавила список российских фильмов по зарубежным сборам за первое полугодие. Картина собрала за рубежом $1,26 млн (99,4 млн рублей). При этом сборы в странах СНГ в расчет не принимались.

До этого стало известно о подготовке нового спин-оффа сериала «Теория большого взрыва». Warner Bros. Pictures и HBO Max работают над проектом под названием «Стюарт не смог спасти вселенную». Сюжет будет вращаться вокруг приключений Стюарта Блума — эксцентричного продавца комиксов из оригинального шоу.