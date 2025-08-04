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04 августа 2025 в 16:34

Андреасяны взялись за экранизацию известной советской сказки

Кинокомпания братьев Андреасян экранизирует книгу «Вовка в Тридевятом царстве»

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Кинокомпания братьев Андреасян в своем Telegram-канале сообщила о начале работы над экранизацией книги «Вовка в Тридевятом царстве». Фирма выкупила права на экранизацию книги у дочери Вадима Коростылева, снявшего одноименный мультфильм.

Про ленивого школьника, который попадает в сказочное Тридевятое царство — с Золотой рыбкой и Старухой, Василисами, Печкой и Двумя из ларца — будет игровой полный метр. Сейчас пишут сценарий. Разработка Андрея Гаврилова. Съемки на 2026 год. Прокат на 2027-й, — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что экранизация романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» 2024 года возглавила список российских фильмов по зарубежным сборам за первое полугодие. Картина собрала за рубежом $1,26 млн (99,4 млн рублей). При этом сборы в странах СНГ в расчет не принимались.

До этого стало известно о подготовке нового спин-оффа сериала «Теория большого взрыва». Warner Bros. Pictures и HBO Max работают над проектом под названием «Стюарт не смог спасти вселенную». Сюжет будет вращаться вокруг приключений Стюарта Блума — эксцентричного продавца комиксов из оригинального шоу.

Сарик Андреасян
сказки
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