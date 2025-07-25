Назван фильм, лидирующий среди российских лент в зарубежном прокате Фильм «Мастер и Маргарита» возглавил рейтинг по зарубежным сборам за полгода

Экранизация романа Булгакова «Мастер и Маргарита» возглавила список российских фильмов по зарубежным сборам за первое полугодие, сообщают «Ведомости». Картина собрала за рубежом $1,26 млн (99,4 млн рублей). При этом сборы в странах СНГ в расчет не принимались.

В российском прокате фильм установил рекорд, став первой лентой 18+, преодолевшей отметку в 2,3 млрд рублей. Второе место по международным сборам среди российских картин заняла сказка «Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича» с результатом в $1 млн (79 млн рублей). Основными странами-потребителями российского кинопродукта стали Германия, Румыния и Мексика.

Ранее «Кинопоиск» представил рейтинг лучших сериальных проектов первой половины 2025 года. Лидером списка стала британская драма «Переходный возраст». Вторую позицию заняла американская комедия «Киностудия» авторства Эвана Голдберга и Сета Рогена. Завершает тройку лучших третий сезон популярного сериала «Белый лотос» Майка Уайта.

До этогостало известно о подготовке нового спин-оффа сериала «Теория большого взрыва». Warner Bros. Pictures и HBO Max работают над проектом под названием «Стюарт не смог спасти вселенную». Сюжет будет вращаться вокруг приключений Стюарта Блума - эксцентричного продавца комиксов из оригинального шоу.