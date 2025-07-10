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10 июля 2025 в 17:30

Названы лучшие зарубежные сериалы 2025 года

Редакция «Кинопоиска» выбрала десять лучших зарубежных сериалов

Кадр из сериала «Переходный возраст» Кадр из сериала «Переходный возраст» Фото: Netflix

Редакция сервиса «Кинопоиск» выбрала лучшие сериалы 2025 года. В рейтинг вошли наиболее интересные проекты за последние шесть месяцев.

Рейтинг возглавил британский драматический сериал сериал «Переходный возраст» режиссера Филиппа Барантини. В нем рассказывается история 13-летнего Джейми Миллера, которого подозревают в убийстве одноклассницы. Главный лейтмотив при этом — не расследование преступления, а переживания ребенка, который стал жертвой буллинга.

На втором месте — американский сериал «Киностудия» режиссеров Эвана Голдберга и Сета Рогена. Замыкает тройку лидеров третий сезон сатирического сериала «Белый лотос» калифорнийца Майка Уайта.

В топ-5 вошли также второй сезон снятого Беном Стиллером «Разделения» и классический медицинский сериал «Больница Питт». Далее следует второй сезон «Репетиции» Нейтана Филдера и продолжение постапокалиптичной драмы Педро Паскаля «Одни из нас».

В рейтинг вошли второй сезон американского фантастического сериала «Андор» со Стелланом Скарсгардом,
продолжение ироничного детектива «Покерфейс» и еще одна американская сатира «Друзья и соседи».

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