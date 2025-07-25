Двойник сына, белые голуби, молебен: как прошел день памяти Высоцкого

25 июля 45 лет назад умер поэт, актер театра и кино, заслуженный артист РСФСР Владимир Высоцкий. Каждый год в этот день на его могилу на Ваганьковском кладбище в Москве приходят поклонники барда и празднуют день его памяти: проходит молебен, потом они читают стихи и поют песни. Почему фанаты до сих пор помнят и любят Владимира Семеновича Высоцкого — в репортаже NEWS.ru.

Блошиный рынок у Ваганьковского кладбища

Высоцкий родился 25 января 1938 года. В этот день на Ваганьковское кладбище к его могиле тоже приходят люди, но 25 июля обычно больше поклонников.

Напротив центрального входа на Ваганьковское кладбище с самого утра 25 июля образовался маленький импровизированный блошиный рынок, где продавали винтажные вещи, связанные с Высоцким: книги, диски, постеры, фотографии, газеты и журналы с публикациями о нем. Один из торговцев Александр рассказал NEWS.ru, что такой рынок бывает только два раза в год — 25 января и 25 июля, и все те кто, выставляет на этой мини-ярмарке свои вещи, — поклонники Высоцкого.

«Конечно, здесь все, кто интересуется Высоцким. Если что-то интересное предложите, готов обменяться. Я Высоцкого слушаю и собираю информацию о нем с детства. Однажды с другом мы увидели его у Никитских ворот, он к нему подошел и спугнул. А зачем к человеку лезть? Когда Высоцкий умер, я был на море в Анапе, был бы в Москве, конечно, пошел бы на похороны. Мне было тогда 17 лет», — рассказал Александр.

Он показал самые ценные вещи, которые продает: сборник стихов «Нерв» и журнал «Америка» 1979 года с публикацией об артисте. Среди товаров Александра также были старые диски Высоцкого, самые дорогие — последние, потому что издавались малым тиражом.

Поклонники Владимира Высоцкого выпускают белых голубей над могилой артиста Фото: Ольга Кузнецова/NEWS.ru

Откуда взялись над могилой Высоцкого белые голуби

В 10:00 у памятника Высоцкому, который расположен в самом начале центральной аллеи кладбища, уже было много людей, они стояли полукругом. Приходящее было похоже на концерт: один за другим люди выходили к могиле, читали стихи, пели песни в манере Высокого — с хрипотцой.

Георгий из Измайлово принес с собой переноску с белыми голубями, раздал собравшимся, и те на счет «раз-два-три» отпустили их в небо. «Обязательно загадывайте желание. Оно исполнится. Владимир Семенович нас видит», — напутствовал Георгий.

Он рассказал NEWS.ru, что сам создал эту традицию три года назад, у него своя голубятня в Измайлово, и почтовые птицы, покружив над районом, вернутся к нему домой.

«Я видел Высоцкого мельком в 1978 году, когда он выходил из Театра на Таганке. Мы ездили каждые выходные на Калитниковский птичий рынок, маршрутки останавливались у метро, и вот там я увидел, как он вышел, завернул за угол и пошел дальше. Для меня и миллионов людей по всему миру Высоцкий — это в первую очередь человек. Помните, как он говорил: в первую очередь надо быть человеком. Он гениальный во всем: и как певец, и как поэт. Когда я был молодой, этого не понимал, а сейчас вскрывается то, о чем он говорил и предупреждал», — поделился Георгий.

Мужчина считает, что имя Высоцкого сегодня незаслуженно забыто, о нем мало пишут и говорят, но добавил, что сын Высоцкого Никита много делает для сохранения памяти о легендарном отце. «Сын его — молодец, он это продвигает, открывает новые эпизоды жизни Владимира Семеновича, о которых раньше умалчивали», — сказал владелец голубятни.

Поклонник Владимира Высоцкого — Георгий Фото: Ольга Кузнецова/NEWS.ru

Как двойник Владимира Высоцкого не дал на нем заработать

Мужчина невысокого роста, похожий на Владимира Высоцкого, читал на могиле его стихи. Можно было даже подумать, что он родственник барда, но москвич Вячеслав Песковой никак не связан с артистом по крови.

«Я много лет продвигаю творчество Высоцкого, читаю стихи, меня сфотографировали и, представляете, продавали мои фотографии как сына Высоцкого. Я когда увидел — запретил. Я на Высоцком деньги зарабатывать не дам!» — рассказал Вячеслав.

Как рассказали NEWS.ru поклонники, сын Высоцкого Никита Владимирович тоже приходит на могилу, но рано утром, когда еще нет толпы.

По словам Пескового, он «заболел» Высоцким с 1968 года, стал слушать его песни, собирать фотографии. Собеседник работал сантехником, делал ремонт у жены Валерия Золотухина Тамары и попросил режиссера, чтобы он провел его на спектакль Высоцкого. Кинодеятель помог, и поклонник попал на постановку Юрия Любимова «Десять дней, которые потрясли мир» в Театре на Таганке, в которой у Высоцкого было несколько ролей.

25 июля 1980 года Вячеслав запомнил на всю жизнь: в Москве шла Олимпиада, но тысячи людей думали совсем о другом — они прощались со своим кумиром. «Очень много людей было, был конный конвой. Я не смог сюда попасть на Ваганьковское, от станции метро „Беговая“ была большая очередь, дошел до ворот. Многие плакали, бросали гитары под автобус (с телом Высоцкого. — NEWS.ru) в последний путь», — вспомнил Вячеслав.

Он сказал, что Высоцкий был лично для него голосом свободы и поколения. То, о чем другие шептались на кухне, Владимир пел во всю мощь своего голоса. Поклонник добавил, что ему не понравился фильм «Высоцкий. Спасибо, что живой!», потому что в нем артиста показали с самой негативной стороны.

Вячеслав Песковой Фото: Ольга Кузнецова/NEWS.ru

«Я знаю, что многим нашим (поклонникам. — NEWS.ru) и Марине Влади это не понравилось. Никита показал отца за один день как алкаша и наркомана, кому-то кажется, что вся жизнь его прошла так, но это неправда, он был трудяга. Зря он так», — сказал Вячеслав.

Пока мы разговаривали с ним, священники закончили служить молебен об усопшем у могилы Высоцкого. Люди снова начали читать стихи и петь песни Высоцкого. Двое мужчин с гитарами лихо исполнили «Письмо в редакцию телевизионной передачи „Очевидное — невероятное“ из сумасшедшего дома — с Канатчиковой дачи». Пока они пели, к ним присоединилась случайная прохожая — ухоженная дама, которая наизусть знала стихи.

Исполнители весело вставили мат в композицию, и вокруг тут же зашептались. «Высоцкий так бы никогда не сказал, позор», — протянул менторским тоном мужчина лет тридцати. «Высоцкий и покрепче выражался», — поставил его на место пенсионер в кепке.

«Высоцкий — настоящий, Пугачева — никто»

Часть пришедших стояла чуть поодаль от могилы в тени здания, со стороны спокойно наблюдая за происходящим. Москвичка Раиса Жук с алыми гвоздиками в руках призналась, что не в первый раз приходит на могилу барда, любит его творчество с 15 лет.

«В 1965 году вышел фильм „Вертикаль“, он там пел, и с тех пор я его поклонница. Я много о нем знаю, в музее его („Дом Высоцкого на Таганке“. — NEWS.ru) мы недавно были. Он правду говорил, просто настоящий мужик, с которым и в разведку можно пойти, если бы он, конечно, взял», — сказала Раиса.

Поклонница поделилась мнением, что Высоцкий и как поэт, и как музыкант уже вошел в историю в отличие от певицы Аллы Пугачевой, которая стала популярной в 70–80-х годах.

«Она вообще никто, я удивляюсь, что ее Примадонна называли, да она загубила нашу эстраду: мужчин, с которыми пела, она всех превратила в ничтожество, а женщин на сцене просто блокировала. Про сейчас я вообще молчу», — отметила Раиса Жук.

Женщина сказала, что если бы Высоцкий дожил до наших дней, то он бы точно никуда не уехал и был бы с Россией.

«Надо иметь мужество сказать им свое „фи“ за бугром. Мне кажется, он сейчас тоже был бы поэтом, бардом, своей бы правде не изменил», — подчеркнула москвичка.

Поклонник Владимира Высоцкого — Константин Соколовский Фото: Ольга Кузнецова/NEWS.ru

Ходит ли к на могилу Высоцкого молодежь

На кладбище были в основном люди, которые боготворили Высоцкого еще в 60-х и 70-х, но встречалась и молодежь. 21-летний Константин Соколовский из города Усолье-Сибирское Иркутской области специально приехал из далекой Сибири в Москву на день памяти Высоцкого. Он учится на фельдшера, но не исключает, что свяжет свою жизнь с музыкой, благо музыкантов с медицинский образованием достаточно: Александр Розенбаум, Диана Арбенина и другие.

«Я с 11 лет слушаю Высоцкого. Посмотрел запись с его концерта 22 января 1980 года в „Останкино“ и проникся его песнями, с тех пор его чту. Мне он близок манерой исполнения, смыслом, содержанием стихов, его простотой. Несмотря на то что Высоцкий был великим человеком, он оставался простым», — поделится мнением молодой человек.

В два часа, когда корреспонденты NEWS.ru уходили с кладбища, люди все еще шли к могиле барда, пели песни и читали стихи, у памятника росла куча из алых гвоздик.

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