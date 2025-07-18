Минюст признал иноагентами двух российских журналистов и интернет-портал Журналистки Кириллова и Ольшевец попали в список иноагентов Минюста

Журналистки Ксения Кириллова и Маша Майерс (Фелицата Ольшевец) внесены в реестр иностранных агентов, доступный на сайте Минюста РФ. Кроме того, в список иноагентов попали поэтесса Наталья Резник и историк Василий Жарков, а также портал Activatica.org.

Отмечается, что журналистки распространяли недостоверную информацию о принимаемых органами власти РФ решениях и проводимой ими политике и выступали против специальной военной операции на Украине. Помимо этого, Ольшевец распространяла фейки, критиковала спецоперацию и транслировала сообщения иноагентов. Резник публиковала недостоверные сведения об официальных властях страны и распространяла фейки, направленные на создание негативного образа российской армии, а также выступала против СВО.

Также в реестр иностранных агентов включены Д.С. Великий, К. В. Торстрем и Д. А. Храмцов, информирует ведомство. Отмечается, что Великий, в частности, осуществлял сбор денежных средств в поддержку. В Минюсте уточняют, что все перечисленные иноагенты проживают за пределами России.

Ранее сообщалось, что прокурор просит назначить восемь лет лишения свободы заочно для журналистки Фариды Курбангалеевой (внесена Минюстом РФ в список иноагентов). Ее обвиняют в оправдании и пропаганде терроризма, а также в распространении фейков о ВС России.