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18 июля 2025 в 10:13

Прокурор запрашивает восемь лет колонии для журналистки Курбангалеевой

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Прокурор просит назначить восемь лет лишения свободы заочно для журналистки Фариды Курбангалеевой (внесена Минюстом РФ в список иноагентов), сообщили во 2-м Западном окружном военном суде. Ее обвиняют в оправдании и пропаганде терроризма, а также в распространении фейков о ВС России, передает ТАСС.

Прокурор попросил приговорить Курбангалееву к восьми годам колонии заочно, — отметили в суде.

Ранее прокурор заявляла, что Курбангалеева распространяла заведомо ложные видео о нанесении российскими войсками ракетных ударов по объектам гражданской инфраструктуры Украины. Гособвинение подчеркивало, что у российских граждан, ознакомившихся с видеозаписями, появлялось чувство тревоги, страха, беспомощности, незащищенности со стороны государства.

Замоскворецкий суд Москвы заочно арестовал Курбангалееву. Срок ареста будут считать с момента ее задержания на российской территории или экстрадиции. Журналистка с 1998 по 2007 год работала в ГТРК «Татарстан», позднее вела программу «Вести» на канале «Россия 1». В реестр иноагентов ее внесли в конце июня 2024 года.

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