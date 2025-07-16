Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
16 июля 2025 в 13:48

В суде рассказали о чувствах из-за просмотра роликов Курбангалеевой

Прокурор: видео Курбангалеевой вызывают у россиян чувство тревоги и страха

Фарида Курбангалеева Фарида Курбангалеева Фото: Социальные сети

Видеоролики бывшей телеведущей Фариды Курбангалеевой (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) вызывают у российских граждан «чувство тревоги и страха», заявила прокурор во 2-м Западном окружном военном суде. Процесс над журналисткой начался по делу об оправдании терроризма и распространении фейков о ВС РФ, передает РИА Новости.

Опубликовала несколько постов в своем Telegram-канале, умышленно распространяла под видом достоверных сведений о нанесении ВС РФ ракетных ударов по объектам гражданской инфраструктуры Украины <…>, у общества, ознакомившегося с видеозаписями, вызывала чувство тревоги, страха, беспомощности, незащищенности со стороны государства, — огласила прокурор обвинительное заключение.

Отмечается, что Замоскворецкий суд Москвы заочно арестовал Курбангалееву. Срок ареста будут считать с момента ее задержания на российской территории или экстрадиции. Журналистка с 1998 по 2007 год работала в ГТРК «Татарстан», позднее вела программу «Вести» на канале «Россия 1». В реестр иноагентов ее внесли в конце июня 2024 года.

Ранее следствие нашло связь бывшей российской телеведущей с иностранными спецслужбами. Женщина создавала контент для YouTube-канала, который «распространяет явно антироссийскую риторику» и финансируется спецслужбами Великобритании.

Россия
иноагенты
террористы
суды
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Военэксперт ответил, как ВСУ будут атаковать Россию новым дроном «Урсула»
Онищенко раскрыл, когда в России был спад заболеваемости менингитом
Звездный российский игрок НХЛ хочет вернуться в Россию
ФАС вынесла предупреждение одной авиакомпании за поборы с пассажиров
Утопающая в цветах могила Юрия Мороза попала на видео
Погода в Москве в четверг, 17 июля: ждать ли аномальную жару и грозы
Врач предупредила об опасности фастфуда летом
Израильские военные атаковали въезд в Генштаб Сирии в Дамаске
Ректор раскрыл, как детализация диплома повлияет на шансы выпускников вузов
Военэксперт ответил, как Украина сможет тайно применять ракеты Taurus
Беременные студентки будут получать повышенное пособие
В ГД осудили запрет георгиевской ленточки на международных соревнованиях
«Сапсаны» могут перенаправить в Минск и Нижний Новгород
Онищенко ответил, ждать ли эпидемии менингита в России
МИД Китая ответил на угрозы НАТО из-за России
Локальные поставщики против крупных сетей: где выгоднее покупать топливо
Нардеп Гриб объяснила, почему Киеву не помогут поставки Запада
Без варки! Белая смородина в сиропе на зиму
В РПЦ отреагировали на скандал с отсутствием крестов на сувенирах
В Махачкале расстреляли чемпиона MMA: что известно, мотив, кого подозревают
Дальше
Самое популярное
Война во Вьетнаме: даты, ход событий, итоги и военные преступления
История

Война во Вьетнаме: даты, ход событий, итоги и военные преступления

От 4 месяцев до 10 лет: сколько служат в армии в разных странах в 2025 году
Общество

От 4 месяцев до 10 лет: сколько служат в армии в разных странах в 2025 году

Теракт 11 сентября 2001 года: хронология событий, последствия и жертвы
США

Теракт 11 сентября 2001 года: хронология событий, последствия и жертвы

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.