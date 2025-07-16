В суде рассказали о чувствах из-за просмотра роликов Курбангалеевой Прокурор: видео Курбангалеевой вызывают у россиян чувство тревоги и страха

Видеоролики бывшей телеведущей Фариды Курбангалеевой (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) вызывают у российских граждан «чувство тревоги и страха», заявила прокурор во 2-м Западном окружном военном суде. Процесс над журналисткой начался по делу об оправдании терроризма и распространении фейков о ВС РФ, передает РИА Новости.

Опубликовала несколько постов в своем Telegram-канале, умышленно распространяла под видом достоверных сведений о нанесении ВС РФ ракетных ударов по объектам гражданской инфраструктуры Украины <…>, у общества, ознакомившегося с видеозаписями, вызывала чувство тревоги, страха, беспомощности, незащищенности со стороны государства, — огласила прокурор обвинительное заключение.

Отмечается, что Замоскворецкий суд Москвы заочно арестовал Курбангалееву. Срок ареста будут считать с момента ее задержания на российской территории или экстрадиции. Журналистка с 1998 по 2007 год работала в ГТРК «Татарстан», позднее вела программу «Вести» на канале «Россия 1». В реестр иноагентов ее внесли в конце июня 2024 года.

Ранее следствие нашло связь бывшей российской телеведущей с иностранными спецслужбами. Женщина создавала контент для YouTube-канала, который «распространяет явно антироссийскую риторику» и финансируется спецслужбами Великобритании.