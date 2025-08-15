Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
15 августа 2025 в 16:30

Раскрыто, повлияет ли должность судьи в Камышине на наказание убийцы

Адвокат Джулай: должность убитого судьи в Камышине не влияет на приговор убийце

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Тот факт, что зверски убитый в Камышине Волгоградской области мужчина был федеральным судьей, не будет квалифицирующим признаком в деле об убийстве, рассказал NEWS.ru адвокат Дмитрий Джулай. Он пояснил, что мотив расправы не связан с профессиональной деятельностью жертвы.

Он же был убит не в связи с исполнением своих обязанностей, поэтому это не должно никак влиять на квалификацию. Если бы был какой-то приговор или какое-то судебное решение в связи с этим, то да, — указал эксперт.

Он также отметил, что в Уголовном кодексе прописана возможность подозреваемого даже в таком тяжком преступлении отправиться в зону СВО.

Трагедия произошла 14 августа. По предварительным данным, местный житель совершил убийство на почве ревности. Подозреваемый вечером подкараулил судью у здания Камышинского районного суда, произвел выстрел из карабина «Сайга», после чего надругался над телом. В частности, ревнивец воткнул нож в глаз судьи.

Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве с особой жестокостью по данному факту. Подозреваемого задержали, им оказался местный предприниматель.

Волгоградская область
судьи
убийства
ревность
приговоры
Анна Акимова
А. Акимова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Он не изгой»: в Совфеде высказались о разговоре Лукашенко с Трампом
Красноярские школьники жестоко избили сверстницу после отказа отдать вейп
Роспотребнадзор нашел кишечную палочку в российском пиве
Российский «Роллтон» подозревается в финансировании ВСУ
Реструктуризация долга: как изменить условия кредита?
Экс-подполковник СБУ раскрыл ожидания украинцев от саммита Путина и Трампа
Пламя охватило дом рядом с коттеджем короля эстрады
В российском регионе ищут пропавшую после ссоры с сожителем женщину
Консультантом Трампа на Аляске будет говоривший о российской угрозе генерал
Лукашенко сделал Трампу неожиданное предложение
«Ленинград» всё? Пять песен Шнурова под запретом — что грозит артисту
Военкоры увидели знак в переброске бомбардировщиков на Аляску
Стало известно, как Путин завершил свою поездку в Магадан
Зеленского обвинили во лжи из-за слов о завершении конфликта на Украине
Травмированного пенсионера-туриста спасли в горах Бурятии
Автоэксперт заступился за пешеходов с наушниками
Появились кадры последствий взрыва пороха на рязанском заводе «Эластик»
Кабачковая икра по ГОСТу: тот самый советский рецепт
В Рязанскую область направлено 100 спасателей для ликвидации последствий ЧП
Проверка на прочность: как тестируют новые инженерные сети
Дальше
Самое популярное
Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!
Общество

Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!

Наивкуснейшее лечо из болгарского перца: пошаговый рецепт
Общество

Наивкуснейшее лечо из болгарского перца: пошаговый рецепт

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом
Общество

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.