Раскрыто, повлияет ли должность судьи в Камышине на наказание убийцы

Тот факт, что зверски убитый в Камышине Волгоградской области мужчина был федеральным судьей, не будет квалифицирующим признаком в деле об убийстве, рассказал NEWS.ru адвокат Дмитрий Джулай. Он пояснил, что мотив расправы не связан с профессиональной деятельностью жертвы.

Он же был убит не в связи с исполнением своих обязанностей, поэтому это не должно никак влиять на квалификацию. Если бы был какой-то приговор или какое-то судебное решение в связи с этим, то да, — указал эксперт.

Он также отметил, что в Уголовном кодексе прописана возможность подозреваемого даже в таком тяжком преступлении отправиться в зону СВО.

Трагедия произошла 14 августа. По предварительным данным, местный житель совершил убийство на почве ревности. Подозреваемый вечером подкараулил судью у здания Камышинского районного суда, произвел выстрел из карабина «Сайга», после чего надругался над телом. В частности, ревнивец воткнул нож в глаз судьи.

Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве с особой жестокостью по данному факту. Подозреваемого задержали, им оказался местный предприниматель.