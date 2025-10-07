Квашеная капуста с морковью на зиму: классический рецепт

Квашеная капуста — одно из самых популярных и простых в приготовлении зимних заготовок. Она отлично сочетается с различными блюдами и служит вкусным, полезным дополнением к зимнему рациону. Добавление моркови придает капусте сладковатый вкус и улучшает ее текстуру.
Ингредиенты
- Капуста свежая — 3 кг
- Морковка — 3 шт.
- Соль поваренная пищевая — 2 ст. л.
- Сахарный песок — 1 ст. л. (по желанию)
- Лавровый лист — 2–3 шт.
- Перец (горошек) — 10 шт.
- Вода питьевая — 1 л (для рассола)
Пошаговый рецепт
Нарежьте капусту тонкими полосками, а морковь крупно натрите.
В подходящей емкости соедините капусту и морковь. Добавьте соль, сахар, лаврушку и перец горошком. Хорошо помните смесь руками, чтобы капуста начала выделять сок.
Плотно уложите капустно-морковную смесь в предварительно подготовленные банки, оставляя немного места сверху. Залейте выделившимся соком или добавьте немного воды.
Накройте банки тканью, полотенцем или марлей и уберите в теплое место для ферментации. Этот процесс займет от 3 до 5 суток. Не забывайте прокалывать капусту для выхода газа. Это делается следующим образом: деревянную плотную палочку опускайте на самое дно банки.
Когда капуста станет на вкус достаточно кислой, закрутите банки и отправьте их в холодильник или погреб.
Секреты приготовления квашеной капусты с морковью:
- Для более насыщенного вкуса можно добавить к капусте клюкву или яблоки;
- Убедитесь, что капуста покрыта рассолом, чтобы избежать появления плесени;
- Оптимальная температура для ферментации — около 18–22 градусов.
Вот любопытная информация о пищевой ценности: калорийность капусты составляет около 27 ккал на 100 г.
