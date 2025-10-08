Кандидат в премьеры Чехии Бабиш отказался помогать Украине Бабиш: Чехия не выделит Украине деньги из бюджета и будет помогать через ЕС

Чехия не даст Украине из своего бюджета «ни одной кроны», заявил кандидат на пост премьер-министра страны Андрей Бабиш. Лидер победившей на выборах партии ANO («Акция недовольных граждан») сообщил, что его страна будет помогать Киеву только через Евросоюз, передает РИА Новости.

У нас нет денег для Чехии. Мы помогали Украине напрямую, а теперь будем помогать ей через Евросоюз, — указал политик.

До этого кандидат в премьер-министры отказался отправлять на Украину снаряды. По словам политика, Прага не должна заниматься покупкой боеприпасов. Бабиш подчеркнул, что новое правительство будет думать в первую очередь о благополучии и финансовой поддержке чешских граждан, а не украинских. Однако он добавил, что открыт для переговоров с Киевом.

Ранее американские обозреватели предупредили, что с победой партии Андрея Бабиша ANO («Акция недовольных граждан») на выборах у Праги могут испортиться отношения с НАТО. Лидер оппозиции занял жесткую позицию по поводу военной поддержки Украины, выступил против ее вступления в Евросоюз. Бабиш также критикует внешнеполитический курс нынешних властей.