05 октября 2025 в 10:20

В Чехии проголосовали против Киева и НАТО

NYT: победа ANO в Чехии может осложнить отношения страны с НАТО

Андрей Бабиш Андрей Бабиш Фото: IMAGO/imago-images.de/Global Look Press

Победа партии Андрея Бабиша ANO («Акция недовольных граждан») на парламентских выборах в Чехии может осложнить отношения страны с НАТО и сократить объем поддержки Украины, сообщает The New York Times. Бывший премьер-министр выступает против военной помощи Киеву и критикует внешнеполитический курс нынешних властей.

Я очень рад, что мы убедили людей в том, что лишь у движения ANO есть четкое представление о будущем нашей страны, — поделился Бабиш.

По оценкам аналитиков, возвращение политика к власти может привести к пересмотру позиции Праги по украинскому конфликту. В ходе кампании Бабиш подчеркивал, что Чехия должна сосредоточиться на внутренних проблемах — росте цен, налогах и социальном обеспечении, а не на военных расходах.

До этого Бабиш заявил о неготовности Украины к членству в ЕС, указав на необходимость сперва завершить конфликт. При этом политик подтвердил готовность Чехии продолжать поддержку Киева через механизмы европейского финансирования, подчеркнув важность обеспечения прозрачности поставок вооружения.

