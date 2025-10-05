В Чехии оценили готовность Украины к вступлению в ЕС Лидер партии ANO Бабиш заявил, что Украина не готова к вступлению в ЕС

Лидер чешской партии ANO Андрей Бабиш заявил о неготовности Украины к членству в Европейском союзе, передает газета Respect. Его партия победила на парламентских выборах в стране.

Но вы не готовы к ЕС. Сначала вы должны закончить конфликт, и, конечно, мы можем сотрудничать с Украиной, но вы не готовы к ЕС, — сказал Бабиш, отвечая на вопрос поддерживает ли он присоединение Киева к блоку.

Политик также акцентировал внимание на необходимости обеспечения прозрачности процесса поставок вооружения для Украины. По его словам, Чехия продолжит оказывать помощь Киеву через механизмы финансирования в рамках европейского бюджета.

Ранее в Чехии завершился двухдневный процесс голосования на выборах в Палату депутатов. Тогда же начался этап подсчета избирательных бюллетеней. Журналисты отмечают необычно высокую активность граждан в ходе нынешнего голосования. Общая явка избирателей превысила 50-процентный рубеж. На отдельных участках к 11 часам утра по местному времени этот показатель достиг 60% и более.