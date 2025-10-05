Клуб «Валдай»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 31.10.2025, не оферта.
05 октября 2025 в 01:54

В Чехии оценили готовность Украины к вступлению в ЕС

Лидер партии ANO Бабиш заявил, что Украина не готова к вступлению в ЕС

Андрей Бабиш Андрей Бабиш Фото: Jakob Ratz/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Лидер чешской партии ANO Андрей Бабиш заявил о неготовности Украины к членству в Европейском союзе, передает газета Respect. Его партия победила на парламентских выборах в стране.

Но вы не готовы к ЕС. Сначала вы должны закончить конфликт, и, конечно, мы можем сотрудничать с Украиной, но вы не готовы к ЕС, — сказал Бабиш, отвечая на вопрос поддерживает ли он присоединение Киева к блоку.

Политик также акцентировал внимание на необходимости обеспечения прозрачности процесса поставок вооружения для Украины. По его словам, Чехия продолжит оказывать помощь Киеву через механизмы финансирования в рамках европейского бюджета.

Ранее в Чехии завершился двухдневный процесс голосования на выборах в Палату депутатов. Тогда же начался этап подсчета избирательных бюллетеней. Журналисты отмечают необычно высокую активность граждан в ходе нынешнего голосования. Общая явка избирателей превысила 50-процентный рубеж. На отдельных участках к 11 часам утра по местному времени этот показатель достиг 60% и более.

Евросоюз
Украина
Чехия
Андрей Бабиш
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Кадыров рассказал о возвращении в зону СВО трофейного «Кугуара»
Премьер Грузии раскрыл организаторов беспорядков в Тбилиси
Авиасообщение в аэропорту Вильнюса приостановлено из-за «воздушных шаров»
Российский регион получил тревожный сигнал о БПЛА
«Мисс Россия — 2025»: кто стала главной красавицей страны, какой приз
В Чехии оценили готовность Украины к вступлению в ЕС
На Камчатке захотели компенсировать расходы на спасательные операции
Росавиация сообщила о новых ограничениях в российском аэропорту
«Напрашивается»: в США указали на безрассудный маневр Зеленского
Стало известно число пострадавших в ходе беспорядков в Тбилиси
Раскрыто, как продвигаются ВС РФ в Волчанске
Гороскоп на 5 октября: тайный поклонник для Льва и денежный совет для Весов
Мисс Россия-2025 рассказала, на что потратит выигрышные деньги
Герой труда с кортиком: сифилитик целый год убивал женщин в Новосибирске
Мисс Россия — 2025: самые яркие фото главных красавиц страны
Вооруженная женщина атаковала полицейский патруль в Чикаго
Экс-жена Никиты Преснякова показала подтянутую фигуру на пикантном снимке
Фаза Луны сегодня, 5 октября: ждем пика, не верим обману, делаем «лапикюр»
Путин поздравил учителей с профессиональным праздником
Определилась победительница конкурса «Мисс Россия — 2025»
Дальше
Самое популярное
Кучмачи из баклажанов по-грузински! Баклажаны, лучок и кинза. Всего 20 минут — и на столе шедевр!
Общество

Кучмачи из баклажанов по-грузински! Баклажаны, лучок и кинза. Всего 20 минут — и на столе шедевр!

Наемники «предали» ВСУ, мощный удар ФАБ: новости СВО к утру 3 октября
Регионы

Наемники «предали» ВСУ, мощный удар ФАБ: новости СВО к утру 3 октября

Обалденная свекольная икра с яблоками. Идеальная намазка для бутербродов! Вкусно к картошечке и мясу
Общество

Обалденная свекольная икра с яблоками. Идеальная намазка для бутербродов! Вкусно к картошечке и мясу

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.