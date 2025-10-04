Клуб «Валдай»
04 октября 2025 в 16:30

В Чехии завершились выборы в парламент

Женщина голосует на избирательном участке, расположенном в местном баре Женщина голосует на избирательном участке, расположенном в местном баре Фото: Tomas Tkacik/Keystone Press Agency/Global Look Press

В Чехии завершились выборы в палату депутатов, нижнюю палату парламента, и начался подсчет голосов, передает информационное агентство ČTK. По данным журналистов, голосование, которое традиционно проводилось в течение двух дней, на этот раз отличалось высокой активностью избирателей.

Согласно предварительным данным, явка превысила 50%, а на ряде участков к 11:00 по местному времени достигала 60% и более. Предварительные результаты выборов станут известны уже вечером, а их официальное подтверждение Государственной избирательной комиссией ожидается в понедельник, 6 октября.

Ранее стало известно, что оппозиционное движение ANO («Акция недовольных граждан») под руководством бывшего премьер-министра Андрея Бабиша лидирует на парламентских выборах в Чехии. Согласно последним замерам, примерно треть избирателей готова поддержать партию на голосовании.

До этого издание The Guardian со ссылкой на экспертов сообщило, что Евросоюз опасается потенциального успеха партии бывшего премьер-министра Чехии на парламентских выборах. По мнению аналитиков, это связано с возможным ухудшением положения Украины и риском превращения Чехии в «третьего антиевропейского агитатора» после Венгрии и Словакии.

Чехия
выборы
парламенты
депутаты
